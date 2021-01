Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας: Ο Μπαράλες έκρινε το ματς

Διπλό... play off ο Αστέρας στη Ριζούπολη, με τον Μπαράλες να «χτυπά» και πάλι.

Σε τροχιά... πλέι-οφ επέστρεψε ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη με 1-0, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Ο Χερόνιμο Μπαράλες σημείωσε το γκολ που έκανε τη διαφορά για την αρκαδική ομάδα, η οποία ανέβηκε πλέον στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ο Απόλλων, που έχασε την τελευταία στιγμή τον Μπεντινέλι (θλάση στο ζέσταμα!), περιορίστηκε στα πρώτα λεπτά σε παθητικό ρόλο, με τον Αστέρα να μπαίνει πιο δυνατά στο ματς και να χάνει τις δύο πρώτες ευκαιρίες με τους Λουίς Φερνάντεθ στο 10’ (έδιωξε ο Σλίβκα) και Κρέσπι στο 12’ (σουτ λίγο άουτ).

Στο 18’ ακυρώθηκε γκολ του Φατιόν ως οφσάιντ (ήταν εκτεθειμένος ο χαφ του Απόλλωνα όπως έδειξε και το VAR), ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Αστέρας βρήκε δίκτυα με τον πρώτο σκόρερ του, Χερόνιμο Μπαράλες. Από φάση διαρκείας έξω απ’ την άμυνα του Απόλλωνα, ο Μπρούτσιτς έκανε τεράστιο λάθος γυρίζοντας τη μπάλα προς τα πίσω σ’ ένα σημείο που βρισκόταν μόνο ο φορ των Αρκάδων, που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 για την ομάδα του.

Ο Απόλλων προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, με κύριο εκφραστή των επιθέσεών του τον Μαρκ Φερνάντεθ, ο οποίος είχε δύο καλές ευκαιρίες στο 36’ και στο 45’+1’, όμως και στις δύο περιπτώσεις σημάδεψε λίγο άουτ απ’ τα γκολπόστ του Τσιφτσή.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, με τον Αστέρα να δίνει γήπεδο στον Απόλλωνα και να προσέχει περισσότερο τα νώτα του. Στο 67’ ο Ντάουντα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσιφτσή, ενώ στο 73’ ο φορ του Απόλλωνα άργησε να κοντρολάρει τη μπάλα μέσα στην περιοχή και το σουτ του σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών. Ένα λεπτό αργότερα ο Αστέρας «χτύπησε» στην κόντρα με τον Λουίς Φερνάντεθ, όμως ο Βέρχουλστ έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά απομακρύνοντας με ωραία επέμβαση.

Στο 83’ ο Απόλλων έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του για να πάρει έστω τον ένα βαθμό, όμως η κεφαλιά του Φατιόν βρήκε στο δοκάρι του Τσιφτσή κι ακολούθως μπλόκαρε με υπερένταση ο γκολκίπερ των φιλοξενουμένων. Στα λεπτά που απέμεναν ο Αστέρας κράτησε με μεγάλη προσοχή το προβάδισμά του και πανηγύρισε μία νίκη που τον έφερε ξανά μετά από αρκετές αγωνιστικές στη ζώνη των πλέι-οφ.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Λισγάρας, Φατιόν – Σίτο, Άλβαρες, Μουνάφο, Μπαράλες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ. Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούτσιτς (66’ Μουνιέ), Σλίβκα (66’ Βιτλής), Φατιόν, Κολ, Τσιλούλης, Μαρκ Φερνάντεθ (88’ Βάρκας), Ντάουντα.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρσία (90'+3' Κώτσιρας), Σουάρεθ, Καστάνο, Άλβαρες, Κρέσπι (67’ Καπίγια), Βαλιέντε, Μουνάφο, Σίτο (67’ Λέο Τιλίκα), Λουίς Φερνάντεθ (79’ Πασαλίδης), Μπαράλες.