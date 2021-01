Κόσμος

Κόλιν Πάουελ: Δεν ανήκω πλέον στο ίδιο κόμμα με τον Τραμπ

Ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, με “βολές” κατά των Ρεπουμπλικάνων που στηρίζουν τον απερχόμενο Πρόεδρο.

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κόλιν Πάουελ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό του μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο στρατηγός ε.α. εξήγησε ότι ο λόγος που τον οδήγησε να πάρει την απόφαση αυτή, είναι πως πολλά στελέχη του κόμματος στο Κογκρέσο στηρίζουν τον απερχόμενο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Γι’ αυτό δεν μπορώ πλέον να αποκαλώ τον εαυτό μου Ρεπουμπλικάνο», είπε ο Πάουελ. «Είμαι απλώς ένας πολίτης που έχει ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους ή τους Δημοκρατικούς». «Αυτή τη στιγμή, παρακολουθώ τι γίνεται στη χώρα μου, δεν με απασχολούν τα κόμματα», συμπλήρωσε.

Ο Πάουελ καταφέρθηκε εναντίον των Ρεπουμπλικάνων που δεν ύψωσαν το ανάστημά τους στον Τραμπ, επιλέγοντας να προωθήσουν τις πολιτικές τους καριέρες και έκρινε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται ανθρώπους που «να λένε την αλήθεια».

Ο Πάουελ ήταν επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί Προεδρίας Τζορτζ Ουόκερ Μπους, αρχηγός του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας επί Προεδρίας Μπιλ Κλίντον και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας επί Προεδρίας Ρόναλντ Ρήγκαν.