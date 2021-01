Κόσμος

Ινδονησία: Δύτες ανασύρουν τα μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροσκάφους

Μεγάλη επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή όπου συνετρίβη το Boeing 737, παρασύροντας στον θάνατο 62 ανθρώπους.

Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδονησίας θα προσπαθήσουν σήμερα, καθώς ο καιρός βελτιώνεται, να ανακτήσουν τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και εκείνον των συνομιλιών πιλοτηρίου, τα επιλεγόμενα “μαύρα κουτιά” του αεροσκάφους Boeing 737-500 που συνετρίβη στη θάλασσα το Σάββατο, μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από το κυριότερο αεροδρόμιο της Τζακάρτας.

Ήδη μπόρεσαν να ανασύρουν τη μία από τις μηχανές του Μπόινγκ και περισσότερα ανθρώπινα υπολείμματα, ανέφερε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Στο επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση εσωτερικού SJ 182 με προορισμό την Ποντιάνακ, στο ινδονησιακό κομμάτι της νήσου Βόρνεο, βρίσκονταν πενήντα επιβάτες, ανάμεσά τους επτά παιδιά και τρία βρέφη, καθώς και δώδεκα μέλη του πληρώματος. Το Μπόινγκ χάθηκε από τα ραντάρ τέσσερα λεπτά μετά την απογείωση.

Οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης προσδιόρισαν πού βρίσκονται οι συσκευές με τα δεδομένα πτήσης του αεροπλάνου.

Μέχρι στιγμής τα συντρίμμια που έχουν ανακτηθεί είναι συγκεντρωμένα σε μια σχετικά μικρό υποθαλάσσιο χώρο, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι το αεροσκάφος ήταν ακόμα αβλαβές προτού συντριβεί, σύμφωνα με ερευνητή της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (KNKT) της Ινδονησίας.

Τα δυστύχημα ήταν το πρώτο στη χώρα της Ασίας από τον Οκτώβριο του 2018, όταν 189 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή 737 MAX στη θάλασσα της Ιάβας 12 λεπτά μετά την απογείωσή του, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των χειριστών του να το σώσουν.

Το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη προχθές δεν ανήκε στον πολύ αμφιλεγόμενο τύπο 737 MAX, ήταν ένα “κλασικό” 737, ηλικίας σχεδόν 27 ετών. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τον αερομεταφορέα στον οποίο ανήκε.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την καταστροφή. Τα περισσότερα αεροπορικά δυστυχήματα οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων και συχνά περνούν μήνες μέχρι να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα οι εμπειρογνώμονες.