Αναστασιάδης: Μια καλή σχέση Ελλάδας - Τουρκίας θα συμβάλει στη λύση του Κυπριακού

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απάντησε κατηγορηματικά ότι θα στηρίξει μια διευθέτηση των ελληνοτουρκικών, ακόμη κι αν αυτή δεν περιλαμβάνει επίλυση του Κυπριακού.

Μια καλή σχέση Ελλάδας - Τουρκίας θα συμβάλει και στη λύση του Κυπριακού, δηλώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στο β' μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ», και το οποίο δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα (11/01/2021), ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απαντά στο ερώτημα αν θα στηρίξει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε περίπτωση που Ελλάδα και Τουρκία καταλήξουν σε διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά, χωρίς λύση του Κυπριακού.

«Ελλάδα και Τουρκία προχωρούν σε συνομιλίες ανεξάρτητα από το Κυπριακό. Εάν αυτές καταλήξουν σε διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά χωρίς το κυπριακό, θα στηρίξετε τον κύριο Μητσοτάκη;», ερωτάται ειδικότερα ο κ. Αναστασιάδης. «Γιατί να μην τον στηρίξω; Μακάρι να προχωρήσουν έτσι τα πράγματα και να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Μία καλή σχέση θα συμβάλει και στη λύση του Κυπριακού», απαντά ο κ. Αναστασιάδης και προσθέτει, «το πιο σοβαρό είναι να εκτιμήσουμε πόσο καλή διάθεση έχει η Τουρκία να επιλύσει τις διαφορές που δημιουργεί είτε στην Κύπρο είτε στις άλλες χώρες με τις επεμβάσεις και τον μεγαλοϊδεατισμό».

Σε ό,τι αφορά την δύναμη αποτροπής της Κύπρου και τις εισηγήσεις των κομμάτων για ενίσχυσή της, ο Πρόεδρος της Κύπρου τονίζει, «Δύναμη αποτροπής για προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουμε στον βαθμό που μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να νομίζουν ότι μπορεί να μπούμε σε μια κούρσα εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα πρέπει να αναλογιστούν εάν έχουμε τις δυνατότητες, τί στοιχίζουν τα οπλικά συστήματα και πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα όποια συστήματα θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε, έτσι που όχι μόνο θα αποτρέψουν την τουρκική βουλιμία, αλλά θα έχουμε και κάτι παραπάνω. Δέστε τί γίνεται με την Ελλάδα. Με στόλο και με αεροπορία που μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία και υπάρχουν παραβιάσεις.

Το θέμα δεν είναι να λυθεί το πρόβλημα μέσω πολέμου αλλά μέσω διαλόγου. Αυτό που απαιτείται είναι η καλή πίστη και η πραγματική διάθεση της Τουρκίας, όχι να κατακτήσει μέσω των λύσεων που εισηγείται, αλλά να επιτρέψει επιτέλους να λειτουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία όταν θα μετεξελιχθεί, εάν το επιτρέψουν να μετεξελιχθεί έτσι ώστε να υπάρχει ένα φιλικό και προς την Τουρκία ανεξάρτητο κράτος. Πέρα από τις εξαρτήσεις που επιδιώκει να δημιουργήσει η Άγκυρα».