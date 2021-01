Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά έχουν υποβάλει αίτηση. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του επιδόματος.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης και έως το Σάββατο είχαν υποβάλει αίτηση περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά.

Παράλληλα, μέχρι χθες, η “γραμμή βοήθειας” της ΑΑΔΕ είχε δεχθεί πάμπολλες κλήσεις ενδιαφερόμενων για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Φέτος το επίδομα θέρμανσης θα υπολογιστεί με βάση τον οικισμό στον οποίο κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι και, όπως έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους δεν βρίσκουν τον οικισμό τους ή έχουν πρόβλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό κατάλογο, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 2131621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση.

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά εφέτος επιδοτούνται, σε μικρούς οικισμούς με υψηλές θερμαντικές ανάγκες, όσοι καταναλώνουν καυσόξυλα για θέρμανση. Έτσι, αποφασίστηκε ότι διευρύνεται ο χρόνος στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα σχετικά τιμολόγια, ώστε να προσμετρώνται όσα έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουνίου 2020. Όσοι ήδη έχουν προχωρήσει στην αγορά καυσόξυλων από την 1η Ιουνίου 2020, μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα, η οποία είναι ενεργή.

Το ύψος του επιδόματος που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ.

Όσον αφορά στις πληρωμές του επιδόματος αυτές θα γίνουν:

έως 31/1 για αγορές έως 31/12, και

έως 31/3 για αγορές έως 28/2.