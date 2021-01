Life

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: “Ό,τι πεις” με τη Χριστίνα Λαμπίρη

Πότε κάνει πρεμιέρα το απογευματινό μαγκαζίνο, που υπόσχεται να κάνει τα απογεύματα μας, πιο όμορφα.

Ό,τι πεις, ό,τι θέλεις να δεις, ό,τι σε συναρπάζει, ό,τι σε χαλαρώνει, ό,τι σε προβληματίζει. Όλα εδώ στη νέα εκπομπή της Χριστίνας Λαμπίρη με τον τίτλο «Ό,τι πεις».

Το νέο καθημερινό (Δευτέρα ως Παρασκευή) δίωρο μαγκαζίνο, κάνει πρεμιέρα στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 17:00 και θα είναι η καλύτερη συντροφιά για τον απογευματινό καφέ.

Με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, success stories που εμπνέουν, αποκλειστικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, lifestyle θέματα που ανοίγουν συζητήσεις και ζωντανές συνδέσεις με Έλληνες απ’ όλο τον κόσμο, η ομάδα της Χριστίνας Λαμπίρη θα κάνει τα απογεύματά μας πιο όμορφα.

Μαζί με τη Χριστίνα Λαμπίρη:

Διονυσία Ζαπατίνα, Γιώργος Μπέζας, Νάνσυ Παραδεισανού, Σάρα Εσκενάζη

Εκτέλεση Παραγωγής για την FOSS ON AIR: Βασίλης Κοτρωνάρος

Αρχισυντάκτρια: Γωγώ Σαμπάνη

Σκηνοθέτης: Περικλής Ασπρούλιας

Οργάνωση Παραγωγής: Δώρα Κακαβά

Διευθυντής Φωτογραφίας: Διονύσης Λαμπίρης

Σκηνογράφος: Χάρης Λουρίδας

Συντονισμός Παραγωγής: Σωτήρης Δήμου