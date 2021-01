Πολιτική

Ταραντίλης: ο εμβολιασμός προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Συνεχίζουμε να παίζουμε άμυνα με τον κορονοϊό, αλλά ετοιμάζουμε την αντεπίθεση μας με βάση το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Συνεχίζουμε να παίζουμε άμυνα και ταυτόχρονα αναπτύσσουμε την αντεπίθεσή μας, με βάση το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης "Ελευθερία"», τόνισε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, στην πρώτη του εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως ανέφερε ο κ. Ταραντίλης, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μια μείωση των ενεργών κρουσμάτων αλλά και η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς και ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι καλύτερη σε σχέση με άλλες χώρες. Ωστόσο, η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και οι αποφάσεις για την αντιμετώπισή της δεν μπορεί αν είναι γραμμικές.

Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου. Υπάρχει μείωση των ενεργών κρουσμάτων αλλά και της πίεσης στο Σύστημα Υγείας.

Όπως φαίνεται στους τελευταίους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΕCDC), η κατάσταση στην Ελλάδα είναι καλύτερη σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πανδημία, ωστόσο, αποτελεί δυναμικό -και όχι στατικό- φαινόμενο και οι αποφάσεις για την αντιμετώπισή της δεν μπορεί να είναι γραμμικές.

Παρακολουθούμε στενά τα δεδομένα και προχωράμε με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών, βήμα-βήμα έχοντας ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Κάθε Παρασκευή θα συνεδριάζει η Επιτροπή των επιστημόνων, προκειμένου να κάνει τις εισηγήσεις της, και στη συνέχεια θα ανακοινώνονται από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιά, οι κυβερνητικές αποφάσεις για το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε να παίζουμε άμυνα και, ταυτόχρονα, αναπτύσσουμε την αντεπίθεσή μας με βάση το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης «Ελευθερία».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα σχολεία, ο κ. Ταραντίλης ανέφερε: «όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε από σήμερα το πρωί -ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων- η διά ζώσης επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, σε όλες τις περιοχές της χώρας. Για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να εξεταστούν προληπτικά για κορονοϊό, μέσω της πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς https://edu.testing.gov.gr και έχουν ήδη γίνει τα πρώτα τεστ. Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα μέτρα για τα κυλικεία, τα εργαστήρια πληροφορικής, τα μουσικά όργανα. Επιπλέον έχουν δοθεί οδηγίες για πρόσθετα μέτρα αποφυγής του συγχρωτισμού γονέων και κηδεμόνων που συνοδεύουν τα παιδιά, όπως ο ορισμός διαφορετικής ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, καθώς και η χρήση περισσότερων της μίας εισόδου, όπου υπάρχουν».

Ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, ασφάλεια και διαφάνεια

Για τους εμβολιασμούς και τις διαδικασίες για κλείσιμο ραντεβού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «σήμερα το απόγευμα -στην τακτική ενημέρωση για το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού- θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού των πολιτών. Η λειτουργία της θα ξεκινήσει αμέσως μετά για τους συμπολίτες μας ηλικίας άνω των 85 ετών. Οι τρόποι που είναι στη διάθεσή μας για το ραντεβού είναι τρεις:

Πρώτον: Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα πάρουν σχετικό μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να επιβεβαιώσουν το ραντεβού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να παροτρύνουμε και να βοηθήσουμε γονείς και συγγενείς να εγγραφούν άμεσα.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μπαίνοντας στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr, όπου ο πολίτης με τη χρήση του ΑΜΚΑ του θα μπορεί να δει αν είναι στις ομάδες που πρόκειται να εμβολιαστούν και εάν είναι, θα μπορεί να κλείσει το ραντεβού.

Ο τρίτος τρόπος αφορά τους συμπολίτες μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους είτε στα φαρμακεία είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Σημείωσε επίσης ότι «μέχρι στιγμής ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, ασφάλεια και διαφάνεια. Μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί 44620 εμβολιασμοί, δηλαδή το 0,42% του πληθυσμού, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 0,31%.

Βεβαίως, η ταχύτητα των εμβολιασμών εξαρτάται πρωτίστως από τις ποσότητες των εμβολίων που φτάνουν στη χώρα μας. Μέσα στον Ιανουάριο -με βάση τη συμφωνία που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εταιρείες Pfizer και Moderna και σύμφωνα με την προβλεπόμενη (κατ' αναλογία του πληθυσμού) κατανομή- η Ελλάδα θα πάρει 424.624 δόσεις, δηλαδή 212.312 εμβόλια. Και οι ποσότητες αυτές θα αυξηθούν σημαντικά κατά το επόμενο διάστημα. Είναι, άλλωστε, καλά γνωστό ότι η Ελλάδα έχει κλειδώσει, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις δόσεις που της αναλογούν και φτάνουν για τον εμβολιασμό περίπου 15 εκατομμυρίων πολιτών».

Νομοθετικό έργο

Ακολούθως ο Χρήστος Ταραντίλης αναφέρθηκε στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης επισημαίνοντας πως «κατατέθηκε στη Βουλή -και συζητείται από αύριο Τρίτη στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας- το νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης προς Δυσμάς. Υλοποιείται έτσι μια ιστορικής σημασίας απόφαση, καθώς η Ελλάδα επεκτείνει στην περιοχή αυτή τα χωρικά ύδατά της στα 12 ναυτικά μίλια και διευρύνει -για πρώτη φορά από το 1947- την έκταση της επικράτειάς της. Υπογραμμίζεται -και είναι μείζονος σημασίας- ότι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου αναφέρεται κατά λέξη: «Η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει διεθνές εθιμικό δίκαιο».

Ανέφερε επίσης ότι «κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός της εβδομάδας το νομοσχέδιο για την έγκριση της αγοράς μιας μοίρας 18 (12 μεταχειρισμένων και 6 καινούργιων) γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών «Rafale». Γίνεται, έτσι, ένα ακόμη βήμα, στην κατεύθυνση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, για άμεση ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα έξι από τα αεροσκάφη αυτά θα έρθουν στη χώρα μας έξι μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης».

Οικονομία και μέτρα στήριξης

Προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην οικονομία τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που ανέκτησε η εθνική μας οικονομία, εξασφάλισε μέσα στο 2020 -με ιστορικά χαμηλά επιτόκια- τους πόρους που απαιτούνται και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στους πληττόμενους κλάδους, των ανέργων, των ιδιοκτητών ακινήτων, των δανειοληπτών, καθώς και των κλάδων των μεταφορών, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Διέθεσε ήδη για το σκοπό αυτό 24 δισ. ευρώ και είναι έτοιμη να διαθέσει άλλα 7,5 δισ. για το 2021.

Συνεχίζονται, έτσι, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», το πρόγραμμα «Γέφυρα», οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και οι διαδοχικοί κύκλοι επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σημειώνεται ότι ενεργοποιήθηκε από την περασμένη Τρίτη ο 5ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το μισό της οποίας -όπως και στον προηγούμενο κύκλο- είναι μη επιστρεπτέο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και τις 30 Ιουνίου. Το συνολικό ύψος του κύκλου αυτού φτάνει στα 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τη συνολική απευθείας στήριξη του Κράτους προς τις επιχειρήσεις -και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες- μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στα 7 δισ. ευρώ».

Ο κ. Ταραντίλης έκλεισε την εισαγωγική του τοποθέτηση υπενθυμίζοντας ότι «για τον Ιανουάριο έχει ανασταλεί πλήρως η καταβολή του ενοικίου για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, της εστίασης, για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Το 80% του μηνιαίου μισθώματος, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και έτσι το κόστος του ενοικίου κατανέμεται κατά 80% στο Κράτος και 20% στον εκμισθωτή».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στη Λισαβόνα για διαβουλεύσεις με τον Πορτογάλο ομόλογό του, η χώρα του οποίου έχει αναλάβει από την 1η του χρόνου την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί, μαζί με τον ομόλογό του, το κεντρικό κτήριο του Πορτογαλικού Πολεμικού Ναυτικού, όπου εδρεύει η Ακτοφυλακή και, στη συνέχεια, την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

Στις 14:25 ο πρωθυπουργός μετέβη στο πρωθυπουργικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Antonio Costa. Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών.

Αύριο ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.