Παράξενα

Βγήκαν τα... σύκα, μέσα στον χειμώνα! (εικόνες)

Απίστευτο, αλλά αληθινό. Σε ποια περιοχή της περιφέρειας βγήκαν τα σύκα, λόγω της καλοκαιρίας.

Η παρατεταμένη καλοκαιρία στην Αργολίδα και ειδικότερα στην περιοχή του Ναυπλίου, είχε ως συνέπεια να βγουν τα σύκα στην περιοχή της παραλίας Καραθώνας.

Οι φωτογραφίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ είναι τραβηγμένες σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, αλλά «παραπέμπουν» σε καλοκαίρι, καθώς τότε ωριμάζουν τα σύκα.

Οι συκιές δεν έχουν φύλλα, καθώς τα δέντρα είναι φυλλοβόλα και μάλιστα τα εν λόγω δέντρα δεν αντέχουν τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Κατά τους χειμερινούς μήνες τα δένδρα μένουν χωρίς φύλλα αλλά οι οφθαλμοί τους έχουν μικρής διάρκειας λήθαργο που αν η θερμοκρασία θα μπορούσε να ήταν συνέχεια κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου θα είχε βλάστηση όλο το χρόνο.

Η θερμοκρασία σύμφωνα με τον αυτόματο μετεωρολογικό του meteoclub.gr στο Ναύπλιο το απόγευμα της Κυριακής άγγιξε τους 23,9, θερμοκρασία που αποτελεί ρεκόρ για την εποχή.