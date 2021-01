Κοινωνία

Κορωπί: που πήγαν τα λεφτά από τον “χρυσό τενεκέ” στο κοτέτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που καταλήγει η αστυνομική έρευνα για την κλοπή του μεγάλου ποσού. Πως αξιοποήθηκαν τα χρήματα από τους δράστες.

Από το χωράφι, σε… επενδύσεις real estate στο Πακιστάν. Αυτή φαίνεται ότι ήταν η επενδυτική επιλογή των δυο αλλοδαπών εργατών γης που κατηγορούνται ότι αφού ξέθαψαν τον “χρυσό τενεκέ” από το χωράφι στο Κορωπί, έστειλαν τα χρήματα μέσω εμβασμάτων στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και του τμήματος ασφαλείας Κορωπίου που χειρίστηκαν την υπόθεση, είχαν ισχυρές ενδείξεις που έδειχναν ότι οι δυο νεαροί με τα χρήματα, που ουσιαστικά τους… «προσέφερε» το αφεντικό τους, αγόρασαν διαμερίσματα στην πατρίδα τους.

“Τα 165 χιλιάδες ευρώ είναι πολλά λεφτά στη χώρα μας αλλά και ένα ασύλληπτο ποσό για το Πακιστάν όπου η ισοτιμία του νομίσματος είναι διαφορετική και η οικονομία σε κακή κατάσταση” λέει αστυνομικός που γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ωστόσο, ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι διωκτικές αρχές δεν επαρκούσε ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και εναπόκειται στον ανακριτή πως θα χειριστεί μια τέτοια πληροφορία.

Από την ημέρα που οι δυο Πακιστανοί εξαφανίστηκαν από το χωράφι στο Κορωπί όπου έμεναν, οι αστυνομικοί τους αναζητούσαν παντού. Πληροφορίες που έφταναν στα αυτιά τους εξετάζονταν και αξιολογούνταν μέχρι που κάποια στιγμή μια από αυτές έκανε λόγο για συγκεκριμένο σημείο όπου βρίσκονταν. “Ήμασταν σε συναγερμό και με τις “κεραίες” μας τεντωμένες καθώς υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και να φύγουν από την χώρα. Ο ένας από τους συλληφθέντες ήταν δικαιούχος πολιτικού ασύλου και κανείς δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει να μπει σε ένα αεροπλάνο και να εξαφανιστεί” λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση του “χρυσού τενεκέ”. Τελικά, οι έρευνες κατέληξαν σε ένα κοντέινερ στο Κορωπί όπου τους φιλοξενούσαν συμπατριώτες τους και ουσιαστικά είχαν βρει καταφύγιο.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνες που έκαναν βρήκαν εμβάσματα προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες εντοπίστηκαν εμβάσματα περίπου δέκα χιλιάδων ευρώ προς το Πακιστάν, με τις αρχές να ενημερώνουν τους δικαστικούς λειτουργούς ότι προφανώς προέρχονται από τα χρήματα που ήταν θαμμένα στον τενεκέ. «Είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο για τον 52χρονο αγρότη να διεκδικήσει και να καταφέρει να πάρει πίσω τα χρήματα του, αν δεν έχουν ήδη ξοδευτεί ή επενδυθεί. Το Πακιστάν δεν είναι… Ευρώπη» λέει επιχειρηματίας που έχει εμπορικές σχέσεις με την συγκεκριμένη χώρα.

Όσον αφορά στους δυο αλλοδαπούς μετά την σύλληψη τους δεν θέλησαν να πουν τίποτα στους αστυνομικούς και παραμένει άγνωστο τι στάση θα κρατήσουν όταν βρεθούν το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιων του ανακριτή για να απολογηθούν. Όσο για τον 52χρονο αγρότη, είδε τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που ήταν δικά του, της κόρης του αλλά και της συντρόφου του να τα «φυτεύει» μεν αλλά να μην «καρποφορούν».

Πηγή: astinomiko.gr