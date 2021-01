Υγεία - Περιβάλλον

Πιερρακάκης - Θεοδωρίδου για το εμβόλιο και τα ραντεβού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παραλαβή παρτίδων εμβολίου και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον ορισμό ραντεβού. Διευκρινίσεις για τις προτεριαότητες στον εμβολιασμό, από τον Γ.Γ. του Υπ. Υγείας.