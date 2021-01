Παράξενα

Έβγαλε βόλτα με λουρί τον φίλο της για να... τσεκάρει την Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συστάσεις των αστυνομικών και η απίστευτη απάντηση της 20χρονης.

Για να «ελέγξουν» αν οι αστυνομικοί στο Κεμπέκ κάνουν καλά τη δουλειά τους, μετά την αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε σε αυτήν την επαρχία του Καναδά από το Σάββατο, ένας οδηγός κυκλοφορούσε μεθυσμένος στο Σέρμπρουκ ενώ μια νεαρή έβγαλε βόλτα τον… φίλο της, δεμένο με το λουρί του σκύλου. Οι αστυνομικοί του Κεμπέκ διαπιστώθηκε ότι είχαν καλά αντανακλαστικά: οι δύο παραβάτες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 1.000 ευρώ ο καθένας.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε επίπεδο μιας ολόκληρης επαρχίας εφαρμόζεται για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα στον Καναδά. Ισχύει από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, με σκοπό να αναχαιτιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αναμένεται να διαρκέσει μήνες και περιλαμβάνει λιγοστές εξαιρέσεις, κυρίως για όσους εργάζονται σε κρίσιμους τομείς και για τους ιδιοκτήτες σκύλων.

Το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 22.30, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο έναν οδηγό, που είχε μαζί του στο αυτοκίνητο και τον γιο του. Ο τελευταίος παραδέχτηκε ότι «ήθελαν να δουν πώς ήταν έξω κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης», εξήγησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ιζαμπέλ Ζεντρόν.

Όμως το αλκοτέστ απέδειξε ότι ο οδηγός είχε πιάσει το τιμόνι έχοντας τριπλάσιο αλκοόλ στο αίμα του από το επιτρεπόμενο όριο. Αποτέλεσμα: πρόστιμο 1.500 δολαρίων Καναδά (περίπου 970 ευρώ) για την παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, κατάσχεση του αυτοκινήτου και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 90 ημέρες – και έπεται και η δίκη του για οδήγησε σε κατάσταση μέθης.

Το ίδιο βράδυ, λίγο νωρίτερα, άλλοι αστυνομικοί είδαν μια 20χρονη κοπέλα να περπατάει στο πεζοδρόμιο, στο κέντρο της πόλης, έχοντας βγάλει βόλτα με το λουρί τον… φίλο της. Όταν την ρώτησαν τι ακριβώς έκανε, απάντησε πολύ σοβαρά ότι «έβγαλε βόλτα τον σκύλο της», προφανώς για να τεστάρει την ανοχή των οργάνων της τάξης.

Αφού της έγινε προφορική παρατήρηση, η νεαρή δήλωσε ρητώς ότι θα το ξανακάνει κάθε βράδυ, με κίνδυνο να μαζέψει βουνό από πρόστιμα.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6.000 δολάρια (3.800 ευρώ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε όλη την επαρχία οι αστυνομικοί «μοίρασαν» περίπου 740 κλήσεις.