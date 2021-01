Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: βελτιούμενη με αργούς ρυθμούς η κατάσταση

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για την πορεία της πανδημίας, την άρση των μέτρων και το εμβόλιο.

«Η κατάσταση τείνει βελτιούμενη, αλλά με αργούς ρυθμούς», δήλωσε ο Π.Παναγιωτόπουλος καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής σημείωσε πως δεν είναι «ιδιαίτερα απαισιόδοξος», επισημαίνοντας την πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για σταδιακή επάνοδο.

Ως προς το τι θα ανοίξει μετά τα σχολεία, είπε ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις, τονίζοντας μόνο ότι «έχει κατά κόρον λεχθεί ότι η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα», αλλά και το ότι, «πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπόψη».

«Οι εισηγήσεις των ειδικών δεν είναι στο πεδίο γνώσης για το πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά», απάντησε ερωτηθείς με τι μέτρα θα γίνει το άνοιγμα της αγοράς.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι είναι κακό να δημιουργείται η εντύπωση πως θα έχουμε σύντομα τα εμβόλια, αφού υπάρχει παγκόσμια έλλειψη και συμπλήρωσε πως «πρέπει να υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης για το ποιος θα κάνει το εμβόλιο».

«Μεγαλύτερη ευπάθεια έχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο από τα άτομα που έχουν οποιαδήποτε άλλα επί μέρους νοσήματα», ξεκαθάρισε.