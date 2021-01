Αθλητικά

Δύο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη με πολλές προσφορές από το Pamestoixima.gr

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Άρης-ΑΕΚ με περισσότερες από 300 επιλογές και 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τα 2 μεγάλα ντέρμπι της Super League. Οι 4 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας παίζουν μεταξύ τους, σε εξ αναβολής παιχνίδια του 1ου γύρου του πρωταθλήματος.

Αύριο, στις 19:30, στην Τούμπα θα διεξαχθεί το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Θα ακολουθήσει μία ημέρα μετά, την Πέμπτη, στις 19:30, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το ντέρμπι Άρης-ΑΕΚ.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα στα 2 ντέρμπι της Super League στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Περισσότερες από 300 στοιχηματικές επιλογές έχουν οι παίκτες του Pamestoixima.gr για να ποντάρουν στους αγώνες ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Άρης-ΑΕΚ.

Προσφέρεται και το «Money Back», για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι προσφορές στην Premier League και το Super Cup Ισπανίας

Στα μέσα της εβδομάδας επιστρέφει και η Premier League, μετά από τους αγώνες Κυπέλλου.

Το σημερινό (22:15) παιχνίδι Γουλβς-Έβερτον προσφέρεται με 0% γκανιότα από το Pamestoixima.gr στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του.

Στην Ισπανία θα διεξαχθούν οι 2 ημιτελικοί του Super Cup. Την Τετάρτη (22:00), στην Κόρδοβα θα αναμετρηθούν η Σοσιεδάδ με τη Μπαρτσελόνα και την Πέμπτη (22:00) στη Μάλαγα θα διεξαχθεί ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο. Και οι 2 ημιτελικοί του Ισπανικού Super Cup παίζονται με 0% γκανιότα στο Pamestoixima.gr στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Οι τριάδες και τα πολλαπλά σκορ με ενισχυμένες αποδόσεις

Καθημερινά στο Pamestoixima.gr θα βρείτε και τριάδες, καθώς και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες, που προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις.

Δείτε τις σημερινές προσφορές:

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 4-6 γκολ, Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη: Over 9,5 κόρνερ, Μπόρνμουθ-Μίλγουολ: Goal.

4-6 γκολ, Over 9,5 κόρνερ, Goal. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ: Η Νιούκαστλ να κερδίσει στο 1 ο ημίχρονο, Γρανάδα-Οσασούνα: Goal+Over 2,5 γκολ, Φίτεσε-Ουτρέχτη: Να σημειωθούν 2 γκολ στο 1 ο ημίχρονο.

Η Νιούκαστλ να κερδίσει στο 1 ημίχρονο, Goal+Over 2,5 γκολ, Να σημειωθούν 2 γκολ στο 1 ημίχρονο. Μίλαν-Τορίνο: Αποτέλεσμα 1 ου ημιχρόνου ισοπαλία, Γουλβς-Έβερτον: Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Γουλβς, Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη: Over 3,5 γκολ.

Αποτέλεσμα 1 ημιχρόνου ισοπαλία, Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Γουλβς, Over 3,5 γκολ. Μίλαν-Τορίνο: 3-1, 2-2, 1-2.

3-1, 2-2, 1-2. Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη: 2-0, 1-1, 1-2.