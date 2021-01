Life

Τραϊάνα Ανανία: Έχω κάνει 10 χρόνια ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε στο “Πρωινό” για την σειρά “Παρουσιάστε!” και τη συμμετοχή της στο “Nomads”.