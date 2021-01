Πολιτική

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πιστοποιητικό εμβολιασμού που προτείνει ο Μητσοτάκης

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ

Τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή που απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τους αρχηγούς των κρατών-μελών της ΕΕ, ανέφερε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Υγείας Στεφάν Kερμέκερ.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «τα ζητήματα τα οποία εγείρονται σ' αυτή την επιστολή μαζί με άλλα ζητήματα που αφορούν στον εμβολιασμό θα συζητηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τους αρχηγούς των κρατών-μελών» και προσέθεσε ότι αναμένονται «τα αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής συνάντησης και θα είμαστε σε θέση να αναλύσουμε και να απαντήσουμε στην επιστολή που λάβαμε από τον πρωθυπουργό».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ επισήμανε ότι «είμαστε στη διαδικασία ανάλυσης του περιεχομένου».