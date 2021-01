Κοινωνία

Lockdown: “πρωταγωνιστές” στα πρόστιμα οίκοι ανοχής και καφενεία

Πάνω από 85.000 έλεγχοι για περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Ποιες οι κυριότερες παραβάσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 11.01.2021 συνολικά 85.817 ελέγχους και κατέγραψαν 1.616 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 540.000 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (75.232).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου Διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα κέντρο αισθητικής για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε έναν πελάτη για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ξενοδοχείου για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών οι οποίοι δεν διέμεναν στο ξενοδοχείο, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε τρείς συμμετέχοντες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμος Θεσσαλονίκης). Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 300 ευρώ και μία σύλληψη φυσικού προσώπου για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, διότι σε γενόμενο έλεγχο αρνήθηκε να φορέσει την μάσκα του, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμος Θεσσαλονίκης). Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν υπήκοο Μπαγκλαντές γιατί διάθετε προς πώληση διάφορα βιομηχανικά είδη κατά παράβαση της τήρησης των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν αλλοδαπό διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο συμμετέχοντες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν προσωρινά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν προσωρινό υπεύθυνο καταστήματος ενδυμάτων και πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε έναν πελάτη για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα κομμωτήριο και πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε τρεις πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη 17 ατόμων για παράβαση του νόμου ''περί παιγνίων'' σε συνδυασμό με παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού και επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του χώρου διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ , καθώς, επίσης, στους 17 συμμετέχοντες πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100 ευρώ για παράνομη μετακίνηση και 4.500 ευρώ για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν σε προσωρινά υπεύθυνο οίκου ανοχής και πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε τρεις πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για άσκοπη μετακίνηση - μη χρήση μάσκας. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού. Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά 2.283 κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.