Πολιτική

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την πανδημία και την διαχείριση της, τους εμβολιασμούς, το lockdown και τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Η πορεία της οικονομίας και οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1: