Πανώλη των χοίρων: συναγερμός για νέα εστία στα σύνορα

Έκτακτη σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου στην χώρα.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινή Αραμπατζή, μετά την επιβεβαίωση νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους, που εντοπίστηκε στην Βουλγαρία σε απόσταση 1,5 χλμ από τα ΒΑ σύνορα της χώρας, στο ύψος του ποταμού Έβρου.

Κατά την τηλεδιάσκεψη υπό την Υφυπουργό για τον συντονισμό των ενεργειών αποτροπής εισόδου και εξάπλωσης της νόσου στην χώρα διαπιστώθηκε, η εκ νέου ανάγκη λήψης μιας σειράς αυστηρών και προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να λειτουργήσει σε περιβάλλον πρόληψης το «Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων» (ΥΑ 260918/2009) και συγκεκριμένα:

να δημιουργηθεί Τοπικό Κέντρο Αναφοράς στον Βόρειο Έβρο

να τεθούν σε εφαρμογή εκ νέου οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης σε ακτίνα 3 και 10 χιλιομέτρων, αντίστοιχα, με κέντρο το σημείο, που εντοπίστηκε το κρούσμα του θετικού αγριόχοιρου στην Βουλγαρία.

να εξεταστεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υγείας, η εκ νέου κατ’ εξαίρεση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θήρευση αγριόχοιρων, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες, που συνορεύουν με την εστία.

να ενημερωθούν, εκ νέου, οι κτηνοτρόφοι για τα μέτρα βιοασφάλειας, που πρέπει να τηρούνται στις χοιροτροφικές μονάδες.

να δημιουργηθούν ομάδες κτηνιάτρων για την επιτήρηση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής.

Επαναβεβαιώθηκε ότι τα μέχρι τώρα ληφθέντα, από τον Ιούλιο του 2019, ισχυρά προληπτικά μέτρα (πρόσληψη 46 κτηνιάτρων, ρύθμιση θήρας αγριόχοιρου, εντατικοποίηση ελέγχων στα οχήματα μεταφοράς χοίρων, επαναλειτουργία των υποδομών απολύμανσης οχημάτων στα σημεία εισόδου των περιοχών υψηλού κινδύνου κ.α.) αποδείχθηκαν αποτελεσματικά καθώς δεν υπάρχει κρούσμα ΑΠΧ στην ελληνική επικράτεια, από τον Φεβρουάριο του 2020, όπου εντοπίστηκε 1 κρούσμα σε αδήλωτη, οικόσιτη εκμετάλλευση στις Σέρρες, χωρίς καμία εξάπλωση.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ, κ. Γ. Στρατάκος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, κ. Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α. Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, κ. Γιώργος Κόμητας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, κ. Χρυσούλα Δηλέ και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Φωτεινή Αραμπατζή: «Στόχος του Υπουργείου μας, από την πρώτη στιγμή, ήταν να βρισκόμαστε μπροστά από τη ζωονόσο και όχι να την «κυνηγάμε», όπως συνέβη στο παρελθόν με άλλες επιζωοτίες, που έπληξαν δραματικά το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Κινούμαστε σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η επιτυχής αντιμετώπιση του μοναδικού κρούσματος ΑΠΧ στη χώρα (Φεβρουάριος 2020) απέδειξε στην πράξη ότι είμαστε η μοναδική χώρα στη Βαλκανική, που η ΑΠΧ την άφησε σχεδόν αλώβητη (1 κρούσμα χωρίς εξάπλωση). Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Μέλημά μας είναι, η επιτυχής εμπειρία διαχείρισης του πρώτου κύματος με τα αντανακλαστικά, που θα επιδείξουμε και πάλι και τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Υπηρεσίες, τις τοπικές κοινωνίες και τους χοιροτρόφους να λειτουργήσουν και πάλι ισχυρά αποτρεπτικά».

Ήδη συστήθηκε και συνεδρίασε το Τοπικό Κέντρο Αναφοράς του Βορείου Έβρου, ορίστηκαν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης και οι ομάδες κτηνιάτρων για επιτήρηση στις οικόσιτες και συστηματικές εκμεταλλεύσεις και συντονίστηκε από το Κέντρο η επαφή με όλες τις συναρμόδιες Αρχές (Δασαρχείο, Κυνηγετικούς Συλλόγους, Αστυνομία, Τελωνείο κ.α.) για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων. Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά ότι η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων δεν μεταδίδεται σε καμιά περίπτωση στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα.