Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League

Οι “κόκκινοι διάβολοι” νίκησαν την Μπέρνλι σε εξ αναβολής αναμέτρηση και απολαμβάνει τη… μοναξιά της κορυφής.

Η κορυφή της Premier League παρέμεινε “κόκκινη”, αλλά με μόνο μία ομάδα να απολαμβάνει τη μοναξιά της...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το γκολ του Πολ Πογκμπά στο 71ο λεπτό επικράτησε 1-0 στο “Τερφ Μουρ” της Μπέρνλι, σε εξ αναβολής αναμέτρηση και για πρώτη φορά από την έναρξη της σεζόν βρίσκεται μόνη της στο “ρετιρέ” της βαθμολογίας, αφήνοντας στο -3 την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ.

Ήταν το τέταρτο ματς μέσα στο 2021 για τους “κόκκινους διαβόλους”, με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα. Οι δύο για την Premier League (κόντρα σε Άστον Βίλα και Μπέρνλι), η άλλη πρόσφατα στο Κύπελλο επί της Γουότφορντ, ενώ η μοναδική της ήττα ήταν αυτή από τη “συμπολίτισσα” Μάντσεστερ Σίτι στον ημιτελικό του League Cup (0-2).