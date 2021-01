Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Εκπληκτικός ο Ζαχαράτος, αλλά δεν πέτυχε τη φωνή (βίντεο)

Η Ματίνα Παγώνη «συναντά τον άλλο της εαυτό». Τι λέει για το άνοιγμα των καταστημάτων και το «πέταγμα» της μάσκας.

«Αναμενόμενο να βρεθούν κρούσματα», σχολίασε η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα» για τα κρούσματα που διαγνώστηκαν σε εκπαιδευτικό στη Θεσσαλονίκη και σε μαθητές στην Κάλυμνο, τονίζοντας όμως, πως είναι «θετικό ότι γίνεται ιχνηλάτηση» κι έτσι είναι εφικτό να περιοριστεί η διάδοση.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τη Δευτέρα θα ανοίξουν υπό όρους “click in shop” τα καταστήματα, εκτιμώντας ότι, το ραντεβού θα γίνεται με ειδικές συνθήκες, «θα σου λένε τι ώρα θα πας και θα εξαντλείς το χρόνο για να πας στον επόμενο».

Σχολιάζοντας τη μίμηση του Τάκη Ζαχαράτου προς το πρόσωπό της είπε πως ήταν «Εκπληκτικός!», διευκρινίζοντας όμως πως, «δεν πέτυχε τη φωνή» και πρότεινε συνάντηση» για να του κάνει μάθημα.

«Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς χιούμορ, δεν μπορώ να σας περιγράψω την πίεση που δέχεται ο κόσμος», συμπλήρωσε η καθηγήτρια.

«Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουμε ούτε Απόκριες», εξέφρασε τη βεβαιότητα αλλά και την ελπίδα πως «αν πιέσουμε όλοι, θα έχουμε τα εμβόλια», εκτιμώντας πως «αν ένα 65% του πληθυσμού, κάνει το εμβόλιο μέχρι τέλος Ιουνίου, θα μπορούμε από Σεπτέμβρη να πετάξουμε τις μάσκες».

Σχετικά με τις εστίες διάδοσης του κορονοϊού, ανέφερε τα ΜΜΕ συμπλήρωσε πως μία δεύτερη αιτία είναι «ότι, δεν γίνονταν πολλά τεστ. Τα τεστ έπρεπε να γίνουν νωρίτερα σε αριθμούς που γίνονται τώρα».

Αναφορικά με την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στην Κομισιόν, για πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ελεύθερη μετακίνηση, επέμεινε πως το εμβόλιο πρέπει να είναι προαιρετικό, τονίζοντας όμως πως «πρέπει όλοι να πειστούν να το κάνουν».

«Πέρυσι ήρθε πολύ κόσμος που δεν ξέραμε αν ήταν θετικός ή αρνητικός και εμφανίστηκαν κρούσματα σε νησιά. Κάποιες χώρες δυο –τρεις να ζητάμε το εμβόλιο, όπως ζητάμε τώρα το τεστ», κατέληξε σχετικά με το ζήτημα του πιστοποιητικού.