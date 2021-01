Κοινωνία

Ιερέας: κοινώνησα από την ίδια λαβίδα που κοινώνησα ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Από τα Χριστούγεννα και μετά έχω κοινωνήσει 700 πιστούς, αν κολλούσε έτσι όλη η πόλη θα είχε αρρωστήσει», δήλωσε ο ιερέας.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα όσα είπε ο πατήρ Καντάνης, εφημέριος στον Ιερό Ναό, Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, αναφερόμενος με παραδείγματα στο θέμα της Θείας Κοινωνίας και στο επίμαχο ερώτημα να κολλάει ο κορονοϊός μέσω αυτής.

Στο κήρυγμά του κατά τη Θεία Λειτουργία των Φώτων- που τελέστηκε με περιορισμένο αριθμό εντός του Ναού και πολλούς πιστούς εξωτερικά- αλλά μεταδόθηκε ζωντανά και έχει αναρτηθεί στο Youtube ο π. Κ.Καντάνης περιέγραψε αρχικά το δικό του τεστ.

Όπως ανέφερε το περασμένο διάστημα κοινώνησε ασθενείς με κορονοϊό-με όλες τις περαιτέρω προφυλάξεις- και εν συνεχεία μάλιστα κατέλυσε ο ίδιος από την ίδια λαβίδα. Αποφάσισε ακολούθως-αν και δεν είχε σύμπτωμα- να υποβληθεί σε τεστ το αποτέλεσμα του οποίου υπήρξε αρνητικό.

«Μόνο με τη δύναμη του Θεού και την ενότητα μπορούμε να κρατηθούμε», υπογράμμισε ο εφημέριος της μεγαλύτερης ενορίας που επεσήμανε πως «η Θεία Κοινωνία δεν μεταβιβάζει γιατί είναι Χριστός», ανέφερε.

Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά πως «αν από τα Χριστούγεννα που κοινώνησαν 700 περίπου άτομα εδώ, κολλούσαν θα έπρεπε το Αγρίνιο να έχει καταποντιστεί στην ασθένεια».

Ο π.Κ.Καντάνης κατέληξε « πως πρέπει να τηρούμε όσα λένε οι επιστήμονες που τους σεβόμαστε και τους αγαπάμε και πάνω απ΄ όλα να έχουμε το Χριστό».

Πηγή: agrinionews.gr