Στην Κομισιόν η επιστολή Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ποιά είναι η άποψη της Κομισιόν για το θέμα των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Στο πρωτοσέλιδο της Bild η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ ανέφερε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ότι η επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, "έφτασε αργά σήμερα το πρωί και αναλύεται".

Ειδικότερα, αναφορικά με την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για πιστοποιητικό εμβολιασμού για την κυκλοφορία στην ΕΕ, ο Ερίκ Μαμέρ είπε ότι το θέμα αυτό, όπως και άλλα θέματα σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας του κορονοϊού, θα συζητηθούν στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου.

Κληθείς να απαντήσει ποιά είναι η άποψη της Κομισιόν για το θέμα των πιστοποιητικών εμβολιασμού, ο Ερίκ Μαμέρ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας πως σε αυτό το στάδιο η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να εκφράσει άποψη για όλα τα θέματα που εγείρονται σχετικά με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το θέμα θα συζητηθεί στη Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών στις 21 Ιανουαρίου.

Στο πρωτοσέλιδο της Bild η πρόταση Μητσοτάκη

Στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την καθιέρωση του πιστοποιητικού εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσου για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων αφιερώνει το σημερινό πρωτοσέλιδό της η γερμανική εφημερίδα Bild.

Με πρωτοσέλιδο τίτλο "Ελευθερία στα ταξίδια μόνο με το εμβόλιο - Εντυπωσιακό σχέδιο στην ΕΕ" και φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη, αλλά και τίτλο στις εσωτερικές σελίδες "Πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού - Θα γίνει η ‘κάρτα' εμβολιασμού το νέο διαβατήριο", η εφημερίδα σημειώνει ότι στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο κ. Μητσοτάκης επισυνάπτει και το σχέδιο για το πιστοποιητικό. Τονίζει, επίσης, ότι το πιστοποιητικό θα είναι ενιαίο, για όλες της χώρες της ΕΕ, αλλά και ότι η ελληνική πρόταση έφτασε στις Βρυξέλλες εννέα μέρες πριν από την προγραμματισμένη ειδική Σύνοδο Κορυφής για τον κορονοϊό, όπου και πρόκειται να συζητηθεί.

"Όσοι έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Αυτό θα είναι και ένα θετικό κίνητρο για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα ενθαρρυνθούν να εμβολιαστούν, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιστροφή στην κανονικότητα", σημειώνεται στο κείμενο της εφημερίδας, με την επισήμανση ότι η σχετική συζήτηση έχει ξεκινήσει στη Γερμανία ήδη από το Δεκέμβριο σχετικά με το αν πράγματι όσοι έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να ζουν μια "κανονική" ζωή κι έχει φτάσει ως το Συμβούλιο Ηθικής, το οποίο ενεργεί συμβουλευτικά προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η εφημερίδα επισημαίνει, εξάλλου, ότι η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το θερινό τουρισμό κι έτσι έχει κάθε λόγο να επιθυμεί την επιτάχυνση των εξελίξεων. Επισημαίνει, μάλιστα, τη συγκεκριμένη αποστροφή στην επιστολή του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Κομισιόν: "Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι κρίσιμοι για να διασφαλιστεί ο μαζικός εμβολιασμός των πολιτών της ΕΕ και ταυτόχρονα η μείωση του δείκτη των κρουσμάτων και με αυτόν τον τρόπο να τεθούν τα θεμέλια για την επιστροφή σε ένα κάποιο επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής κανονικότητας το 2021".

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει ότι οι εμβολιασμοί θα παραμείνουν εθελοντικοί και δεν θ' αποτελούν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού, αλλά το πιστοποιητικό θα το διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό - αν και αναφέρεται σε περιπτώσεις αεροπορικών εταιρειών που βάζουν ως προϋπόθεση για τα ταξίδια τους τον εμβολιασμό των επιβατών τους, όπως θα κάνει η αυστραλιανή Qantas για τις διηπειρωτικές της πτήσεις που θα ξεκινήσουν από την 1η Ιουλίου.