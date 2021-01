Πολιτική

Σκέρτσος: οι πολίτες συμμορφώθηκαν με τα μέτρα την εορταστική περίοδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση με μια σειρά από κρίσιμους δείκτες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτηση του στο Facebook, παρουσιάζει μια σειρά από κρίσιμους δείκτες και συγκρίνει την περίοδο με την κορύφωση του δεύτερου κύματος στα τέλη Νοεμβρίου με την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και στη συνέχεια τα σημερινά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε τελικά σημαντική συμμόρφωση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Αυτοί είναι μερικοί από τους πιο κρίσιμους δείκτες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, που σύντομα θα αποτελούν και δημόσια ανοιχτά δεδομένα. Αν συγκρίνουμε την κορύφωση του δεύτερου κύματος στα τέλη Νοεμβρίου με την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, που αποφασίστηκε μερική άρση κάποιων περιορισμών ενόψει Χριστουγέννων, και στη συνέχεια με τα σημερινά δεδομένα, μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια ότι υπήρξε τελικά σημαντική συμμόρφωση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Χάρη σε αυτή την κοινή προσπάθεια όλων μας δεν έχουμε οδηγηθεί -όπως φοβόμασταν και βλέπουμε να συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυτό τον καιρό- σε μια νέα έξαρση κρουσμάτων. Η απόφαση της κυβέρνησης για επαναφορά ενός αυστηρότερου lockdown 8 ημερών από τις 3 έως τις 10/1 σίγουρα συνέβαλε θετικά σε αυτό το αποτέλεσμα.

Έχοντας, λοιπόν, και την εμπειρία πλέον του δεύτερου κύματος, η πορεία και η συμπεριφορά όλων μας τους επόμενους δυόμιση μήνες είναι πολύ κρίσιμη για την δημόσια υγεία και την οικονομία. Τα υγειονομικά δεδομένα της επικράτειας (πέρα από μεμονωμένες περιοχές) είναι πολύ καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (σύμφωνα και με τον ECDC) και δικαιολογούν μια πολύ λελογισμένη άρση περιορισμών αντίστοιχη με αυτή του Δεκεμβρίου (που εμφάνιζε χειρότερα δεδομένα από σήμερα).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε ημέρα που περνάει με lockdown έχει βαρύ κόστος για την οικονομία, την κοινωνία και την ψυχική υγεία και το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια ισορροπία ώστε το όποιο άνοιγμα να συντηρήσει σε πιο βιώσιμα επίπεδα την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα χωρίς να επιφέρει σημαντική αύξηση κρουσμάτων που θα επιβαρύνει εκ νέου τα νοσοκομεία μας.

Η κοινή εμπειρία των προηγούμενων μηνών δείχνει ότι όποιος τηρεί αυστηρά τα μέτρα (μάσκα, αποστάσεις, αυστηρή ατομική υγιεινή) κατά κανόνα ΔΕΝ νοσεί. Ας δείξουμε λοιπόν πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για να περάσουμε τους επόμενους δυο δύσκολους χειμερινούς μήνες με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε όλα τα επίπεδα. Για να καταφέρουμε, μαζί με την πρόοδο του εμβολιασμού του πληθυσμού έως τον Μάρτιο, να μπούμε στην άνοιξη έχοντας αφήσει πίσω μας το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της φονικής πανδημίας.