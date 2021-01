Πολιτική

Τσίπρας: Καθυστερήσεις και πρωτοφανής ανεπάρκεια στον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε από την Πάτρα όπου περιοδεύει, την «ανάγκη για συνολική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους της πανδημίας».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για πρωτοφανείς «καθυστερήσεις, ανεπάρκεια και ανοργανωσιά», εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, από την Πάτρα, όπου περιοδεύει σήμερα.

«Η πορεία του εμβολιασμού φανερώνει πρωτοφανή ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους», σημείωσε χαρακτηριστικά με αφορμή την ένταξη και των νοσοκομείων, αντί για τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα, στη διαδικασία εμβολιασμού, τονίζοντας πως «δεν είναι σε θέση ούτε να τον οργανώσει στοιχειωδώς», καθώς «άνθρωποι 85 και 90 ετών αναγκάζονται να μετακινηθούν μεγάλες αποστάσεις και να βρεθούν στα νοσοκομεία και να εμβολιαστούν».

Υπογράμμισε πως αν οι τοπικές μονάδες Υγείας και τα κέντρα Υγείας ήταν στελεχωμένα, θα μπορούσαν να αναλάβουν τον εμβολιασμό. «Αυτό είναι δουλειά της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, δεν είναι δουλειά των νοσοκομείων». «Η κυβέρνηση είχε μιλήσει για 1018 εμβολιαστικά κέντρα και αυτή την στιγμή λειτουργούν μόνο 144» πρόσθεσε και χαρακτήρισε «μεγάλη τροχοπέδη στην την καταπολέμηση της πανδημίας, για να ξεμπερδέψουμε με αυτόν τον βραχνά», τον ρυθμό του εμβολιασμού, την «ανοργανωσιά και την επιτελική ανικανότητα».

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά για τις αρχικές δεσμεύσεις για 2 εκατ. εμβολιασμούς το μήνα, ενώ όπως είπε «αυτή τη στιγμή εξ όσων γνωρίζουμε οι παραγγελίες αφορούν ένα εκατομμύριο μέχρι το Μάρτιο».

«Χθες ο κύριος Μητσοτάκης μας διαβεβαίωσε ότι από τον Απρίλη και μετά θα υπάρχει επάρκεια στα εμβόλια. Δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω, θα κριθεί από αυτό, αλλά θα κριθεί κυρίως και από την αξιοποίηση των εμβολίων, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της επάρκειας. Εγώ ζήτησα να υπάρχουν και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί αυτή η επάρκεια, αλλά μεγάλο ζήτημα είναι και ο ρυθμός του εμβολιασμού» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε την ανησυχία του πως αυτή τη στιγμή ο ρυθμός είναι τόσο χαμηλός, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι μπορεί να χαθεί και ολόκληρο το 2021 χωρίς να έχει επιτευχθεί ανοσία στην κοινότητα. «Για να φθάσουμε τους στόχους που ο κ. Μητσοτάκης έθεσε πρέπει αντί για 5.000 την ημέρα να γίνονται 25 χιλιάδες εμβολιασμοί. Η αίσθηση μας είναι ότι με αυτή την ανοργανωσιά αυτό είναι κάτι άπιαστο», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Τρεις δύσκολοι μήνες

Αναφερόμενος συνολικά στην πανδημία ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι θα πρέπει να είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή, γιατί μπορεί να μην βρισκόμαστε σε φάση μεγάλης πίεσης, ωστόσο όπως οι ειδικοί προειδοποιούν υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για τρίτο κύμα και έχουμε μπροστά μας τρεις δύσκολους μήνες.

Ο αρχηγός τη αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε για άλλη μια φορά την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και στήριξης του προσωπικού των νοσοκομείων , γιατρών και νοσηλευτών που δίνουν την μάχη στην πρώτη γραμμή, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις δηλώσεις υπουργών «που στοχοποιούν τους γιατρούς».

«Δεν αρκεί να τους χειροκροτούμε και μετά να τους ξεχνάμε, να ξεχνάμε να πληρώνουμε τις υπερωρίες τους, να βάζουμε διοικήσεις να κάνουν ΕΔΕ γιατί τόλμησαν να νοσήσουν, να τους διώκουμε και υπουργοί να ρίχνουν σε αυτούς τις ευθύνες για την ανεπάρκεια των πολιτικών αποφάσεων της ίδιας της κυβέρνησής τους» σημείωσε.

«Πρέπει να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και ανθρώπινο κράτος για να καλύψει τις ανάγκες της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αρά χρειαζόμαστε ένα νέο αναβαθμισμένο ΕΣΥ» πρόσθεσε.

Ανάγκη για συνολική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και με διαγραφή

Παράλληλα, ενόψει και των συναντήσεων που έχει στην Πάτρα με παραγωγικούς φορείς της Αχαΐας και εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργαζομένων, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη «συνολικής ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού».

«Αν ένα μέρος της κρίσης είναι το υγειονομικό και η αγωνία για το αν θα ζήσουμε, το άλλο μεγάλο μέρος είναι το οικονομικό και η αγωνία για το πώς θα ζήσουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα το 2020 έγινε «αρνητική πρωταθλήτρια στην Ευρώπη» με «την χειρότερη ύφεση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες».

Τόνισε πως πίσω από τα νούμερα της ύφεσης βρίσκονται «συμπολίτες μας που ζουν με αγωνία για το αν θα έχουν να βγάλουν το μήνα, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που βλέπουν λουκέτο στα μαγαζιά τους», εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση: «η απάντηση σε όλα αυτά δεν μπορεί να είναι πως τα έχουμε κάνει όλα καλά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στη στήριξη που απαιτείται έστω και τώρα για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επανέφερε την πρόταση για «επιδότηση της εργασίας και όχι της αναστολής της» και για «μετατροπή της επιστρεπτέας ενίσχυσης σε μη επιστρεπτέα», επιμένοντας ωστόσο εμφατικά στην «ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, πάνω από 8,5 δις. ευρώ, που δημιουργήθηκε την περίοδο του κορονοϊού».

Χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα» μία τέτοια πρωτοβουλία για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στα πρότυπα της ρύθμισης των 120 δόσεων για μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους, «που προέβλεπε και 120 δόσεις αλλά και μερική διαγραφή του χρέους που έχει δημιουργηθεί».

Κάλεσε τέλος την κυβέρνηση «να σταματήσει να κινείται στη σφαίρα της επικοινωνίας» και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά «μέτρα στήριξης για την οικονομία».

Ταραντίλης: ο Τσίπρας επενδύει στην καταστροφή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, απαντώντας στην κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, δήλωσε:

«Στις 2 Νοεμβρίου 2020 ο κ. Τσίπρας μιλούσε για «εμπόριο ελπίδας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και «για ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί». Λιγότερο από δύο μήνες μετά, ευτυχώς για τους πολίτες, το εμβόλιο ήρθε στην Ελλάδα και η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει έγκαιρα την προετοιμασία ώστε να αρχίσει αμέσως ο εμβολιασμός με σχέδιο και πρόγραμμα. Τώρα ο κ. Τσίπρας προεξοφλεί πως «ούτε του χρόνου τέτοιον καιρό δεν υπάρχει πιθανότητα για τη δημιουργία της λεγόμενης ανοσίας της αγέλης».

Τον πληροφορούμε λοιπόν ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει εμβόλια για όλους τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα επιταχυνθεί κατά πολύ το αμέσως επόμενο διάστημα με την παραλαβή περισσότερων εμβολίων και η συλλογική ανοσία θα έχει επιτευχθεί το καλοκαίρι.

Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να βλέπει παντού αποτυχίες. Η διαρκής επένδυση στην καταστροφή έρχεται σε αντίθεση με τα αισθήματα και τις προσδοκίες των Ελλήνων. Το σχέδιο εμβολιασμού θα υλοποιηθεί και η χώρα μας θα κερδίσει και αυτή τη μάχη».