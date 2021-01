Τοπικά Νέα

Θρίλερ με νεκρό σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του άνδρα. Ποιος και πώς τον εντόπισε στο δωμάτιό του.

Νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 43χρονος άντρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα βρήκε νεκρό ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο υπάλληλος αποφάσισε να μπει στο δωμάτιο όταν ο άνδρας δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Βρήκε τον 43χρονο αναίσθητο, πεσμένο στο έδαφος, ενώ πάνω στο τραπεζάκι του δωματίου του υπήρχαν χάπια.

Εκτιμάται ότι ο θάνατός του επήλθε από υπερβολική δόση ουσιών αλλά η ακριβής αιτία θανάτου θα προκύψει από τη διενέργεια της νεκροτομής.

Ο 43χρονος είναι κάτοικος Αθηνών και επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Πηγή: thestival.gr