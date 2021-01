Κοινωνία

Στο φως δύο φυτείες με δενδρύλλια κάνναβης

Ποιος κρύβεται πίω από δύο υποθέσεις καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων δύο υποθέσεις καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης για τις οποίες σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εμπλοκή του αλλοδαπού διαπιστώθηκε ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Η μια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης είχε εντοπισθεί στις 3 Ιουλίου 2019 σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Ο αλλοδαπός σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, καλλιεργούσε 610 δενδρύλλια κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του σε ακόμα μια περίπτωση καλλιέργειας φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με 700 δενδρύλλια σε περιοχή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.