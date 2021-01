Πολιτική

Γιλντιρίμ: στα Δωδεκάνησα έχουμε ιστορικά δικαιώματα (βίντεο)

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας–Τουρκίας, στέλεχος του Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει "ιστορικά δικαιώματα" στα Δωδεκάνησα.