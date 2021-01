Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Μοιραράκη και Σκουλός… στον διαστημικό σταθμό (εικόνες)

Διαστημικές «ανακρίσεις» από τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Νικόλα Ράπτη, για ένα απολαυστικό βράδυ Παρασκευής

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει η Δέσποινα Μοιραράκη:

Πόσο βασίλισσα νιώθει και για ποιους λόγους αποφάσισε να έρθει ως καλεσμένη στην εκπομπή;

Πώς γεννήθηκε η λέξη «βυσινοκόκκινο»;

Τι θυμάται από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου;

Ποιο είναι το ιδανικό χαλί για να τυλίξεις ένα πτώμα;

Τέλος, μέσα από ένα αποκλειστικό βίντεο της εκπομπής, καταρρίπτονται όλοι οι μύθοι για τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Αμέσως μετά ο Δημήτρης Σκουλός απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Κάνουν τελικά καριέρα όσοι βγαίνουν από το GNTM;

Τι έχει να πει για τη Νόνη Δούνια;

Τι γνώμη έχει για τη Βίκυ Καγιά;

Για ποιο λόγο του άρεσε φέτος η κριτική επιτροπή του GNTM;

Ποιος από τους δυο παρουσιαστές θεωρεί ότι θα μπορούσε να εργαστεί ως μοντέλο;

Θα άφηνε την κόρη του να πάει στο GNTM;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame