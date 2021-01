Life

Έλληνας παρουσιαστής σε τελετή για την ορκωμοσία του Μπάιντεν!

Η τελετή θα προβληθεί από όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ανάμεσα στους καλεσμένους, ειναι οι Τζον Μπον Τζόβι και Τζάστιν Τιμπερλέικ.

Ένας Έλληνας πολίτης, ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς, θα παρουσιάσει μια ειδική εκπομπή, που θα προβληθεί ταυτόχρονα σε όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, τη βραδιά της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, όπως τον Τζον Μπον Τζόβι και τον Τζάστιν Τιμπερλέικ, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ομάδα του Τζο Μπάιντεν δεν έδωσε συνέχεια, ωστόσο ο Τζάστιν Τιμπερλέικ και η τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο επιβεβαίωσαν από την πλευρά τους τη διεξαγωγή της εν λόγω εκδήλωσης και την παρουσία τους.

Το πρόγραμμα δημιούργησε η επιτροπή προεδρικής ορκωμοσίας και θα αντικαταστήσει τους συνήθεις εορτασμούς με αφορμή την τελετή ορκωμοσίας, που ματαιώθηκαν φέτος για υγειονομικούς λόγους και για λόγους δημόσιας ασφαλείας.

Το 2009, η Αρίθα Φράνκλιν είχε τραγουδήσει στην πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα. Είχαν επίσης τραγουδήσει ο Μπρους Σπρίνγκστιν, οι U2, η Σακίρα και ο Στίβι Γουόντερ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Μπιγιονσέ είχε ψάλει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ για χάρη του επανεκλεγέντος προέδρου.

Αντιθέτως, το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε σε λιγότερο διάσημα ονόματα για την ορκωμοσία του.

Το "Celebrating America", η ειδική εκπομπή που θα προβληθεί στις 20 Ιανουαρίου (από τις 20.30 έως τις 22.00 ET), θα μεταδοθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS, NBC, CNN και MSNBC, όπως και από το δίκτυο στο YouTube της επιτροπής ορκωμοσίας.

Tο πρόγραμμα θα αποτίνει επίσης φόρος τιμής στους «ήρωες» της χρονιάς που πέρασε, την οποία σηματοδότησε η πανδημία του νέου κορονοϊού.