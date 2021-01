Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις, ένοχα μυστικά και μια παράτολμη απόφαση

Καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια, φέρνουν τα πάνω-κάτω για τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν...

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 76

Η Πηνελόπη σοκάρεται μετά τις αποκαλύψεις του Γραμματικού και η σύγκρουση με την οικογένειά της είναι αναπόφευκτη. Η Σοφούλα αρχίζει να παγιδεύεται στη γοητεία του Βόσκαρη. Η Δρόσω περνάει μια υπέροχη μέρα στο πλάι του γιου της, όταν όμως η Ελένη πληροφορείται τον εκβιασμό του Τάκη προς την Ασημίνα, αποφασίζει να λογαριαστεί μαζί του μια και καλή. Ο Νικηφόρος έρχεται αντιμέτωπος με τον Αλέξη, όταν αποκαλύπτεται ένα ένοχο μυστικό του. Η Ελένη και ο Βόσκαρης έχουν επιδοθεί σ’ έναν αγώνα δρόμου. Ποιος από τους δυο θα καταφέρει να κλείσει τον άλλον στη φυλακή; Στο σπίτι των Σεβαστών επικρατεί αναβρασμός ύστερα από την απόπειρα αυτοκτονίας της Δόμνας ενώ ο Προύσαλης δέχεται μια καταγγελία για τις παράνομες δραστηριότητες του Κωνσταντή. Θα καταφέρει ο Μελέτης κι ο Κωνσταντής να καλύψουν τα ίχνη τους;

Τρίτη 19 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 77

Ο Βόσκαρης προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του Κωνσταντή και του Μελέτη για την παράνομη επιχείρηση που έχουν στήσει. Αντίθετα, ο Προύσαλης με σύμμαχο τον Αλέξη προσπαθούν να τους ξεμπροστιάσουν. Ποια από τις δυο πλευρές θα νικήσει; Η Ασημίνα μιλάει στον Νικηφόρο για τον εκβιασμό που δέχεται. Πώς θα αντιδράσει ο Νικηφόρος; Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Τάκη και τι θα ζητήσει από τη Δρόσω; Ο Μελέτης αποκαλύπτει ένα μυστικό στον Κωνσταντή που θα τον σοκάρει, ενώ ο Λάμπρος ενημερώνει την Ελένη για τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Βόσκαρη και της Σοφούλας και της ζητάει ν’ αποκαλύψει στην οικογένεια Τόλλια την κόλαση που πέρασε στα χέρια του. Τα γεγονότα, όμως, θα τους προλάβουν καθώς ο Βόσκαρης βρίσκεται και πάλι ένα βήμα μπροστά.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 78

Η Ελένη με τον Λάμπρο προσπαθούν να σώσουν τη Σοφούλα από τον Βόσκαρη, ενώ ο Νικηφόρος έρχεται στα χέρια με τον Τάκη και απαγορεύει στη Δρόσω να ξαναδεί τον μικρό Σέργιο. Η Ασημίνα επιβεβαιώνει πως ο Νικηφόρος ξέρει για εκείνη και για τον Μπάμπη. Ο Μελέτης πάει να ζητήσει εξηγήσεις από τον Θέμελη που τους κατέδωσε, ενώ ο Κωνσταντής πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση για την παράνομη επιχείρησή του. Τα νέα του αρραβώνα της Σοφούλας με τον Βόσκαρη σκάνε σα βόμβα στο καφενείο. Πώς θα το πούνε στον Άγγελο; Η Ελένη ζητάει από τον Τάκη να φύγει από το σπίτι τους αλλά εκείνος είναι αποφασισμένος να ξανακερδίσει τη Δρόσω και παίζει το τελευταίο του χαρτί.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 79

Η αποκάλυψη του μυστικού της Ασημίνας και του Νικηφόρου, μέσα στο σπίτι των Σεβαστών, φέρνει τα πάνω-κάτω στην οικογένεια, με τον Κωνσταντή να δίνει τη χαριστική βολή. Ποια θα είναι η αντίδραση του Δούκα; Η Ασημίνα, απεγνωσμένη, προειδοποιεί τη Δρόσω πως δεν πρόκειται να χάσει το παιδί της. Ο Βόσκαρης προσπαθεί να παραπλανήσει τον Τόλλια και την Παγώνα, ενώ η Ελένη με τον Λάμπρο ζητάνε τη βοήθεια του Γραμματικού καθώς βλέπουν πως η Σοφούλα είναι αμετάπειστη. Κανένας στο χωριό δεν καλοβλέπει αυτόν τον αρραβώνα. Η Ασημίνα, μπροστά στην απελπισία που βιώνει, οδηγείται σε μια παράτολμη απόφαση…

