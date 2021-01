Κοινωνία

Φονικό στο Λουτράκι: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 38χρονου

Το διπλό στυγερό φονικό στο Λουτράκι σόκαρε το Πανελλήνιο. Τα θύματα κατακρεουργήθηκαν από τον δράστη. Ποιος είναι ο άνδρας που αναζητούν οι αστυνομικοί.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Ένταλμα σύλληψης για τον 38χρονο που φέρεται ως δράστης της διπλής δολοφονίας που έγινε τον Οκτώβριο στο Λουτράκι εξέδωσε η Δικαιοσύνη.

Θύματα ήταν μία 43χρονη και ένας 42χρονος που είχαν εντοπιστεί νεκροί μέσα σε σπίτι.





Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί σε βάρος του 38χρονου πρώην συντρόφου της άτυχης γυναίκας είναι συντριπτικά. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στην ανακρίτρια Κορινθίας η οποία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.



Στις 11 Οκτωβρίου εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ένα σπίτι στο Φλάμπουρο Λουτρακίου η 43χρονη και ο 42χρονος σύντροφός της. Τα θύματα είχαν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Βασικός ύποπτος από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ο πρώην σύντροφος της γυναίκας. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος ενώ κάμερες ασφαλείας της περιοχής είχαν καταγράψει την παρουσία του.



Συγκλόνισε την περιοχή μας γιατί μαζί με την κοπέλα σκοτώθηκε και ένας φαρμακοποιός εδώ που ήταν χρόνια επαγγελματίς στο δήμο μας, ένα πολύ καλό παιδί και θεωρώ ότι έμπλεξε χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Πραγματικά ευχόμαστε να συλληφθεί, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, δήλωσε ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο 38χρονος λίγες ώρες μετά τη δολοφονία επικοινώνησε με γνωστούς του ώστε να τον βοηθήσουν να διαφύγει στην Αλβανία χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκλείσουν να τα κατάφερε στη συνέχεια και για το λόγο θα ζητήσουν τη βοήθεια των αντίστοιχων αρχών σε γειτονικές χώρες.