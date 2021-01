Κοινωνία

Σύλληψη Σύρου για συμμετοχή σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα

Συνελήφθη σε προσφυγικό καμπ της Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση εντάλματος των Ολλανδικών διωκτικών αρχών.

Καταζητούμενος για συμμετοχή στο Μέτωπο Αλ Νούσρα, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, συνελήφθη σε προσφυγικό καμπ της Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση εντάλματος των Ολλανδικών διωκτικών αρχών.

Πρόκειται για 33χρονο Σύρο, στον οποίο, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των Ολλανδών, αποδίδονται πράξεις συνδεόμενες με τρομοκρατία. Ο 32χρονος φέρεται να ζούσε στην Ολλανδία, όπου του είχε χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Στη συγκεκριμένη χώρα ζει η σύζυγός του, όπως επίσης τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο ίδιος μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ολλανδία. Παραμένει υπό κράτηση και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 33χρονος συναινεί στην έκδοσή του.