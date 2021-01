Οικονομία

Στα 500 ευρώ το πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση

Ανακοινώσεις στην Βουλή απο τον Πρωθυπουργό, με αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες και μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ανέφερε μεταξύ άλλωην ότι η Κυβέρνηση ειναι έτοιμη «να πάρει σταδιακά το ρίσκο της σταδιακής επαναλειτουργίας της οικονομίας, εφ’ όσον το εισηγηθούν οι ειδικοί».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρόστιμο για παράνομες μετακινήσεις θα αυξηθεί από τα 300 στα 500 ευρώ ώστε, όπως είπε "να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε την οικονομία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. θέλω να είμαι ξεκάθαρος πως κάθε άνοιγμα της οικονομίας προκαλεί λελογισμένη αύξηση κρουσμάτων. Και αυτό όσο δεν προσθέτει πίεση στο ΕΣΥ, μπορούμε να το αντέξουμε".

Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγελλε και νέα οικονομική στήριξη σε όσους πλήττονται από την πανδημία.