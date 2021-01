Οικονομία

534 ευρώ: η διορία για τις αναστολές συμβάσεων τον Ιανουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται για την επικράτεια και για τις περιοχές όπου ισχύει καθολικό lockdown.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για το μήνα Ιανουάριο 2021 υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από τις 19/1/2021 μέχρι και τις 31/1/2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον Ιανουάριο

Α. Για όλη την επικράτεια

Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 18/1/2021, υποβάλλονται, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σύμφωνα με τα παραρτήματα Α΄ και Β΄.

Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/1/2021 υποβάλλονται, βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄ (επισυνάπτεται).

Β. Περιοχές με καθολικό lockdown

Επιπρόσθετα των όσων ισχύουν σε όλη την επικράτεια, σε περιοχές που έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Ημερομηνίες: 14/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2331 13.01.2021 (B' 54).

Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Ημερομηνίες: 5/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 295 04.01.2021 ( B' 8), Αριθμ. 2329/13.01.2021 (Β' 55).

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Ημερομηνίες: 14/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2333/13.01.2021 (Β' 53).

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Ημερομηνίες: 13/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2004/12.01.2021 (B' 44).

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Ημερομηνίες: 12/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1653/11.01.2021 (Β' 39).

Δήμοι Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής: Ημερομηνίες: 1/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 84017/29.12.2020 ( Β 5773), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 610 /05.01.2021 (Β' 10), Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1288/8.1.2021 (Β' 31).

Δήμοι Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Ημερομηνίες: 1/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/29.12.2020 (Β' 5774), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 612/05.01.2021 (Β' 10), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1284/08.01.2021 (Β' 25).

Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Ημερομηνίες: 1/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84251/30.12.2020 (Β' 5834), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1286 08.01.2021 (B' 26).

Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Ημερομηνίες: 1/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021/29.12.2020 (Β 5775), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 965/07.01.2021 (Β' 17).

Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Ημερομηνίες: 8/1/2021-18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/07.1.2021 (Β' 18).

Κοινότητα Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης: Ημερομηνίες: 6/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 615/05.01.2021 (Β' 12).

Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ημερομηνίες: 6/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/05.01.2021 (Β' 13).

Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ημερομηνίες: 1/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/ 31.12.2020 ( B' 5870).

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Ημερομηνίες: 6/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.606 /05.01.2021 (Β' 9).

2. Δηλώσεις αναστολών και καθορισμός χρονικών διαστημάτων αναστολής, βάσει ΚΑΔ, για τον Ιανουάριο

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος, εντός του μήνα Ιανουαρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι στην κατηγορία των πληττόμενων και, στη συνέχεια, για το υπόλοιπο του μήνα στην κατηγορία των κλειστών, μετά από εντολή δημόσιας αρχής, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο-δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία υπαγωγής (πληττόμενο ή κλειστό, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής αντίστοιχα).

Οι επιχειρήσεις πρέπει δηλαδή να καθορίσουν στο πεδίο [κατηγορία υπαγωγής] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο ο ΚΑΔ αφορά στην κατηγορία κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή στην κατηγορία πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον-άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.