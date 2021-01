Παράξενα

Καταδίκη ερωμένης για εκβιασμό του παντρεμένου εραστή της!

Πως και με ποια αιτήματα, η αλλοδαπή προσπάθησε να παγιδεύσει τον άνδρα που μαζί της, απατούσε την σύζυγο του.

Ποινή φυλάκισης ενός έτους και δύο μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε χθες το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε μια 39χρονη Ρουμάνα που κρίθηκε ένοχη με δύο ελαφρυντικά απλής εκβίασης και οπλοκατοχής.

Πρωτοδίκως τής είχε επιβληθεί, ερήμην, ποινή κάθειρξης 5 ετών και 10 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 600 ευρώ.

Η 39χρονη φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν έγγαμο Καλύμνιο για να μην αποκαλύψει την εξωσυζυγική τους σχέση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο Καλύμνιος διατείνεται ότι απαιτούσε να της καταβάλει 25.000 ευρώ για να μην ενημερώσει για την εξωσυζυγική τους σχέση την οικογένειά του. Του είπε ακόμη ότι είχε εξασφαλίσει ιατρική γνωμάτευση, που βεβαίωνε ότι την βίασε.

Σε κάποια από τα μηνύματα αυτά η κατηγορούμενη ανέφερε χαρακτηριστικά «θα σε βάλω φυλακή για βιασμό, τώρα σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί ένιωθα μούσκεμα από αίμα», «θα με πληρώσεις ακριβά τώρα», «ζητάω 25 χιλιάδες ευρώ και να μου πεις ευχαριστώ, επειδή θα μπορούσα να ζητάω πιο πολλά… δεν νομίζω να θέλεις να σε ψάχνει η αστυνομία», «εάν δεν μου πληρώσεις αυτά που μου χρωστάς δεν θα με δεις», «εγώ θα πάω στην Κάλυμνο και θα πάρω μαζί μου έναν δικηγόρο και έναν μπράβο», «αν δεν είσαι εδώ σε μία ώρα θα βάλω την φωτογραφία σου στο ίντερνετ και θα ετοιμαστώ να πάω στην Ασφάλεια».

Σύμφωνα με την καταγγελία, σχεδόν καθημερινά, δεχόταν απειλητικά μηνύματα και κλήσεις με τα οποία τον απειλούσε ότι θα βάλει μπράβους για να τον χτυπήσουν, ότι θα του καταστρέψει τη ζωή και ότι θα πάει στην Κάλυμνο για να ενημερώσει για τη σχέση τους τη γυναίκα του.

Επίσης τον απείλησε ότι την φωτογραφία που τράβηξε με το κινητό της τηλέφωνο θα την αναρτήσει στο ίντερνετ και ότι θα την εκτυπώσει σε πολλά αντίτυπα για να τα μοιράσει στη Ρόδο και στην Κάλυμνο, γράφοντας ότι είναι βιαστής. Εκείνος αρνήθηκε να της καταβάλει το ποσό που ζητούσε και τότε η Ρουμάνα φέρεται να άρχισε τις… εκπτώσεις. Μείωσε τις «αξιώσεις» της στα 10.000 ευρώ, ενώ για να τον πιέσει φέρεται να ενημέρωσε την αδελφή του για την εξωσυζυγική τους σχέση, ισχυριζόμενη ότι την είχε εξαναγκάσει σε εξώγαμη συνουσία.

Ο Καλύμνιος εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης, που υφίστατο, ενημέρωσε τη σύζυγό του, η οποία τον συγχώρεσε και του είπε ότι θα σταθεί δίπλα του στην περιπέτειά του αυτή. Η σύζυγός του επικοινώνησε με τη Ρουμάνα και συναντήθηκαν στη Ρόδο. Η Ρουμάνα φέρεται να επιβεβαίωσε και στη γυναίκα του ότι το μόνο που χρειάζεται, για να σταματήσει να τους ενοχλεί και να μη δημιουργήσει άλλο πρόβλημα με τον υποτιθέμενο βιασμό, είναι χρήματα.

Ο Καλύμνιος παρέδωσε στους αστυνομικούς μηνύματα, που του είχε αποστείλει η Ρουμάνα και ζήτησε την ποινική της δίωξη. Οι αστυνομικοί έστησαν στη συνέχεια επιχείρηση για τη σύλληψή της. Ο Καλύμνιος και η Ρουμάνα συμφώνησαν να συναντηθούν στη Ρόδο την 12η Ιουνίου 2013 προκειμένου να της καταβάλει το ποσό των 7.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί είχαν προσημειώσει τα χρήματα και όταν εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο ραντεβού, σε διαμέρισμα στην οδό Καναδά, την συνέλαβαν.

Οι αστυνομικοί την κατέλαβαν την ώρα που μετρούσε τα χρήματα, ενώ σε ένα έπιπλο πλησίον της, βρέθηκε και ένα μεταλλικό φιαλίδιο, το οποίο περιείχε δακρυγόνο (CS-GAS) σε μορφή σπρέυ. Επίσης στο διαμέρισμα της βρέθηκε τραπεζική απόδειξη της ALPHA BANK πάνω στην οποία ήταν σημειωμένα ονόματα και τηλέφωνα συγγενικών προσώπων του θύματος. Απολογούμενη η κατηγορούμενη ομολόγησε ότι είχε σχέση μαζί του και δήλωσε ότι στόχος της ήταν να τον φοβίσει διότι έμαθε ότι ήταν παντρεμένος και περαιτέρω ότι δεν υπήρχε λόγος να τον εκβιάσει διότι της κατέβαλε σημαντικά ποσά όσο ήταν σε σχέση.

