Κόσμος

Κομισιόν για Τουρκία: περιμένουμε πράξεις για αποκλιμάκωση της έντασης

Ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, καλωσόρισε την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

«Η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία απτές πράξεις αποκλιμάκωσης της έντασης», τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες στις 21 Ιανουαρίου.

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες θετικές δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για επαναπροσέγγιση με την ΕΕ, ο Πίτερ Στάνο είπε ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα συναντηθεί στις 21 Ιανουαρίου με τον Ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ και τόνισε.

«Αναμένουμε από την Τουρκία να δούμε απτές πράξεις που οδηγούν στην αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις της με την ΕΕ. Σε πράξεις που θα ανακτήσουν το διάλογο, τη συνεργασία και την εποικοδομητική στάση. Είναι καλό να ακούμε τις θετικές δηλώσεις, αλλά όπως δήλωσε το Δεκέμβριο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, είναι σημαντικό οι δηλώσεις αυτές να μετατραπούν σε πράξεις και σε αποφυγή μονομερών ενεργειών που ενοχλούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ελπίζουμε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες θα είναι ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση».

Εξάλλου, ο Πίτερ Στάνο τόνισε ότι η ΕΕ καλωσορίζει την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ευελπιστεί σε εποικοδομητική συζήτηση με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Υποστηρίζουμε αυτήν την απόφαση – είναι μια πολύ σημαντική πτυχή όσον αφορά τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η επίλυση των διμερών διαφορών ή ζητημάτων μέσω του διαλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.