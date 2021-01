Πολιτική

Μαξίμου: χρήσιμη μια συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, μετά απο τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου

"Ο Πρωθυπουργός έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει την βούληση του για ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία στο ανώτατο επίπεδο. Θα πρέπει να πάψει να αποτελεί είδηση ότι συναντιούνται οι ηγέτες δυο γειτονικών χωρών. Το κλίμα που δημιουργείται είναι θετικό και εφόσον διατηρηθεί μια τέτοια συνάντηση είναι χρήσιμη", αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντρογάν δήλωσε θετικός σε μια συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, σε δηλώσεις που έκανε μετά την προσευχή της Παρασκευής.

«Το αίτημα για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ένα θετικό ζήτημα για εμάς. Οι διερευνητικές επαφές, μπορούν να ξεκινήσουν. Οι εκπρόσωποί μας μπορούν να συναντηθούν, ενώ το ίδιο μπορώ να κάνω κι εγώ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Έχουμε πει πως μπορούμε να κάνουμε αυτά τα βήματα», τόνισε ο Ερντογάν.

Την ίδια ώρα με «ειλικρινή και εποικοδομητική διάθεση», αλλά και με ξεκάθαρη θέση ότι οι συνομιλίες έχουν ως μοναδικό αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ετοιμάζεται να προσέλθει η χώρα μας στον νέο γύρο των διερευνητικών επαφών, στις 25 Ιανουαρίου, στην Κωνσταντινούπολη, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες εάν συνεχιστεί η τουρκική προκλητικότητα θα υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση με οικονομικές συνέπειες.

«Έχουμε πάντα μια ειλικρινή, εποικοδομητική διάθεση για τις διερευνητικές επαφές. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θέλει αυτή την ομαλοποίηση όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται στο πλαίσιο της ομαλοποίησης των σχέσεών της με την Ευρώπη. Στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων εντάσσονται και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα καλό κλίμα», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «επιστέγασμα της εξωτερικής πολιτικής μας» και «δικαίωση των κυβερνητικών χειρισμών».