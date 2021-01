Κοινωνία

Ο Κωνσταντίνος Φλαούνας στον ΑΝΤ1 για την επίθεση με μαχαίρι στον αυχένα (βίντεο)

Στο εδώλιο θα καθίσει η κουμπάρα του, η οποία του κάρφωσε το μαχαίρι. Τι λέει για την εξέλιξη της υπόθεσης και το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση.​