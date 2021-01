Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο μέχρι στιγμής απολογισμός παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καλπάζει" διεθνώς ο κορονοϊός. Ο απολογισμός κρουσμάτων και θανάτων από το ξέσπασμα της πανδημίας έως σήμερα.

Οι νεκροί από την πανδημία ξεπέρασαν σήμερα τα 2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις των πρακτορείων Reuters και AFP, την ώρα που πολλές χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν εμβόλια και να εντοπίσουν νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2.

Από την ημέρα που ξέσπασε η πανδημία της Covid-19 χρειάστηκαν εννέα μήνες για να φτάσουν οι νεκροί το 1 εκατομμύριο και μόλις τρεις μήνες για να διπλασιαστεί ο αριθμός των θυμάτων. Μέχρι σήμερα, από τις αρχές του 2021, κατά μέσο όρο καταγράφονται 11.900 θάνατοι ημερησίως, δηλαδή ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε οκτώ δευτερόλεπτα.

Με βάση μια εκτίμηση του Institute for Health Metrics and Evaluation μέχρι την 1η Απριλίου οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τα 2,9 εκατομμύρια.

Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξαπλώνεται ο νέος κορονοϊός, λόγω των πιο μολυσματικών παραλλαγών του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι τα χειρότερα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμη. «Μπαίνουμε στη δεύτερη χρονιά. Θα μπορούσε να είναι χειρότερη, δεδομένης της δυναμικής μετάδοσης και ορισμένων ζητημάτων που βλέπουμε», είπε ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων του ΠΟΥ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη.

Οι ΗΠΑ προηγούνται σε αριθμό θανάτων, με περισσότερους από 386.000. Οι πιο πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία, η Ινδία, το Μεξικό και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές οι πέντε χώρες έχουν καταγραφεί οι μισοί θάνατοι.

Η Ευρώπη παραμένει η πιο πληγείσα ήπειρος, με 615.000 θανάτους μέχρι σήμερα.

Στην Ινδία, που ξεπέρασε μόλις τους 151.000 θανάτους, οι εμβολιασμοί πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο Σάββατο.

Φ.Γ.