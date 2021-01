Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Στον εισαγγελέα οι δυο ανήλικοι και ο ειδικός φρουρός (εικόνες)

Σε βάρος των δύο παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία για κακούργημα. Τι υποστηρίζουν οι ίδιοι. Ποιος ο ρόλος του ειδικού φρουρού.

Στην Εισαγγελία οδηγήθηκαν τα δύο ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 15 και 17 ετών από το Περιστέρι, που έχουν συλληφθεί για τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη του Μετρό καθώς και ο ειδικός φρουρός που τους κάλυπτε.

Κατά την είσοδό τους, δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος των δύο παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία για κακούργημα και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς και απείθεια, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο εισαγγελέας θα μελετήσει την δικογραφία και θα αποφασίσει αν τελικά θα ασκήσει δίωξη για κακούργημα, οπότε θα τους παραπέμψει στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομική πηγή οι δράστες της επίθεσης εντοπίστηκαν αφενός από τις κάμερες που τους είχαν καταγράψει, αφετέρου από πληροφορίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τους. Προσήχθησαν χτες και αναγνωρίστηκαν ανεπιφύλακτα από τον παθόντα.

Τα δυο αδέλφια είχαν μπει στο μετρό από τον σταθμό του Αγίου Αντωνίου και διαπληκτίστηκαν με τον σταθμάρχη, γιατί τους έκανε παρατήρηση επειδή δεν φορούσαν μάσκες και είχαν τα πόδια πάνω στο κάθισμα.

Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκαν ότι ο 53χρονος τους μίλησε άσχημα για το σπίτι τους κάτι που που τους εξαγρίωσε, γι' αυτό του επιτέθηκαν, όταν βγήκαν στον σταθμό της Ομόνοιας, χωρίς να έχουν συναίσθηση πόσο άσχημα τον χτύπησαν.

Αμέσως μετά μπήκαν σε τρένο του ηλεκτρικού και κατέβηκαν στο Μοναστηράκι, απ' όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησαν στην μητέρα τους, η οποία πήγε και τους πήρε με το αυτοκίνητο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτή φέρεται ότι ενημέρωσε τον 24χρονο ειδικό φρουρό, ο οποίος κατηγορείται ότι καθοδήγησε τα δύο αδέλφια για το πως να κρυφτούν και έδωσε οδηγίες για την αποφυγή της σύλληψης τους και τι να κάνουν σε περίπτωση που συλλαμβάνονταν.

Ο ειδικός φρουρός ο οποίος είναι φίλος της οικογένειας, συνελήφθη στην Ασφάλεια, όπου πήγε να επισκεφθεί τα δυο παιδιά και για να ρωτήσει σχετικά με τις κατηγορίες σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι τα δυο αδέλφια δεν έχουν απασχολήσει άλλη φορά τις αρχές, ενώ τη νύχτα εστάλη από την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων ειδική ψυχολόγος, η οποία συνομίλησε μαζί τους στην Ασφάλεια Αθηνών όπου κρατούνταν.