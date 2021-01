Πολιτική

Γεννηματά για Μπεκατώρου: Σοφία, σ' ευχαριστούμε για το θάρρος σου

Η ανάρτηση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στα social media για την καταγγελία της αθλήτριας για σεξουαλική κακοποίηση.

H πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, εκθειάζει την καταγγελία της Ολυμπιονίκη, Σοφίας Μπεκατώρου, για σεξουαλική κακοποίηση. Η κ. Γεννηματά, σε ανάρτησή στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρει πως η Σοφία Μπεκατώρου με την στάση της επιβεβαίωσε ότι οι πρωταθλητές έχουν πάνω απ' όλα δύναμη ψυχής.

Προσθέτει πως με τη θαρραλέα στάση της πέτυχε να δώσει δύναμη και φωνή σε άλλα κορίτσια που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις και φοβούνται να μιλήσουν ή το συντηρητικό περιβάλλον τις κάνει να αμφιβάλλουν ακόμα και για το αν όσα βιώνουν είναι αληθινά. «Κακοποίηση δεν είναι μόνο η προσφυγή στη σωματική βία από τον δράστη. Είναι η προσφυγή σε μεθόδους χειραγώγησης, η χρήση της εξουσίας που συχνά έχει ο δράστης επί του θύματός του», επισημαίνει η Φώφη Γεννηματά και υπογραμμίζει: «Σοφία σ' ευχαριστούμε που με το θάρρος σου, δείχνεις πως αξίζει να μιλάμε. Αξίζει να μιλάμε, όταν και όποτε βρούμε το κουράγιο να το κάνουμε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει τα όριά μας. Όταν μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, λέει "όχι" σημαίνει όχι. Αξίζει να μιλάμε για να γνωρίζει κάθε δράστης ότι δεν θα μείνει ατιμώρητος. Για να κάνει πίσω την επόμενη φορά. Καμιά γυναίκα δεν είναι μόνη. 'Αντρες και γυναίκες σχηματίζουμε μια αλυσίδα προστασίας και αλληλεγγύης».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής χαρακτηρίζει ακόμα ντροπιαστική και απαράδεκτη τη στάση της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, καθώς με την αμφισβήτηση όσων είπε η κ. Μπεκατώρου, αναπαράγει το στερεότυπο.