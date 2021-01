Αθλητικά

Κολυμβήτρια καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση

"Άνοιξε στόματα" η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Η "κατάθεση ψυχής" της σημαιοφόρου της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Σοφίας Μπεκατώρου παρότρυνε κι άλλες αθλήτριες να καταθέσουν αντίστοιχες εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η κολυμβήτρια Ραμπέα Ιατρίδου αποκαλύπτει ότι γιατρός την εξέταζε γυμνή χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος.

Η ανάρτηση της Ραμπέας Ιατρίδου

«Ο γιατρός, μου ζήτησε αμέσως να μείνω με το εσώρουχο. Αφού έκανε σύντομες ερωτήσεις και με εξέτασε στο ειδικό κρεβάτι πιάνοντας συνεχώς το σώμα μου σε σημεία που δεν δικαιολογούσε η εξέταση, μου ζήτησε να σηκωθώ και να σκύψω. Στάθηκα αντικριστά του και πήγα να σκύψω εμπρός. Οχι μου είπε, όχι έτσι, θα γυρίσεις και θα σκύψεις μπροστά μου. Είχα πανικοβληθεί, το ένιωθα τελείως λάθος αλλά δεν ήξερα πως να αντιδράσω, το όχι είχε κολλήσει σαν λυγμός στο λαιμό μου και δεν κατάφερε να βγει. Έκανα αυτό που μου ζήτησε και ο σιχαμένος στάθηκε ακριβώς πίσω μου και χούφτωσε με πρόφαση την εξέταση μηρούς και γλουτούς, Με ένα εξίσου σιχαμένο χαμόγελο μου συνταγογράφησε λίγο μετά φάρμακα. Μόλις έκλεισα την πόρτα πίσω μου ξέσπασα σε κλάμα και έσκισα τη συνταγή σε χιλιάδες κομματάκια. Εκανα ώρα να γυρίσω στο σπίτι μέχρι να μη φαίνεται το κλάμα μου γιατι άν έλεγα τι έγινε ο πατέρας μου θα πήγαινε και θα τον πετούσε από το μπαλκόνι αφού πρώτα τον είχε κάνει τόπι στο ξύλο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ιατρίδου.