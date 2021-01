Πολιτική

Κουτσούμπας: Στήριξη στην Μπεκατώρου χωρίς “ναι μεν, αλλά”

Η παρέμβαση του ΓΓ του ΚΚΕ μετά την καταγγελία της Ολυμπιονίκη.

«Η στήριξη της Σοφίας Μπεκατώρου είναι μια πράξη αυτονόητη, στην οποία δε χωρούν ναι μεν, αλλά.

Εξίσου αυτονόητη θα πρέπει να είναι και η ολόπλευρη προστασία, με ευθύνη του κράτους, των αθλητριών, των νέων κοριτσιών που παραμένουν εκτεθειμένα σε κάθε είδους πιέσεις & κινδύνους, ειδικά στο πλαίσιο ενός, αθλητισμού, που βυθίζεται ολοένα & περισσότερο στη σήψη της εμπορευματοποίησης & των διαφόρων, ισχυρών παραγόντων, υπογραμμίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος,στο Twitter.