Κοινωνία

Συναγερμός για εγκυμονούσα που διασωληνώθηκε

Επιχείρηση για τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο άλλης πόλης.

Μία γυναίκα έγκυος σε δίδυμα λιποθύμησε μέσα στο σπίτι της, στο Βόλο.

Η άτυχη 44χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η διάγνωση επέβαλε την εισαγωγή της σε ΜΕΘ, όμως στο Βόλο δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι, κι έτσι η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Πηγή: lamiareport.gr