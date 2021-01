Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Ποιες περιοχές παραμένουν στο "κόκκινο". Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ακόμη δεκάδες νεκρούς μέσα σε 24 ώρες θρηνεί η Ελλάδα απο τον κορονοϊό, ενώ υψηλός παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε το Σάββατο ακόμη 510 κρούσματα.

Από το σύνολο των 510 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα και 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 215 μολύνσεις,σχεδόν οι μισές απο το σύνολο των 510, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 67 νέα κρούσματα. Ακόμη, μεταξύ άλλων, 19 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Λάρισα, 18 επιβεβαιώθηκαν στην Αχαϊα και 13 στο Ηράκλειο.

Η κατανομή των 488 εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

27 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

30 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

30 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

31 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

52 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

16 κρούσματα στην ΠΕ Νοτιου Τομέα Αθηνών

67 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

2 κρούσματα στην Π.Ε Αρκαδίας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

13 κρούσματα στην Π.Ε Ηρακλείου

2 κρούσματα στην Π.Ε Θάσου

2 κρούσματα στην Π.Ε Θήρας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

3 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

2 κρούσματα στην Π.Ε Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε Κεφαλληνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κιλκίς

12 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

3 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε.Νήσων

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

28 κρούσματα στην Π.Ε Πειραιώς

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πέλλας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

10 κρούσματα στην Π.Ε Ροδόπης

1 κρούσμα στην Π.Ε Ρόδου

17 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

2 κρούσματα στην Π.Ε Σποράδων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

3 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

17 κρούσματα στην Π.Ε Χαλκιδικής

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: