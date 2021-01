Αθλητικά

Πλησιάζει στα play off ο Αστέρας Τρίπολης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Ράσταβατς νίκησε, εύκολα, τον Παναιτωλικό

Ο Αστέρας στο χιονισμένο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, έκανε ένα ακόμη βήμα για τη συμμετοχή του στα Play Off καθώς νίκησε τον Παναιτωλικό 2-0 για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τέρματα του Μουνάφο στο 7΄ και του Λουίς Φερνάντεθ στο 69΄.

Η ομάδα του Αγρινίου που ήταν ακίνδυνη επιθετικά, δεν έχει γευτεί φέτος τη νίκη σε εκτός έδρας αγώνα και εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της επικίνδυνης ζώνης του υποβιβασμού.

Ο Αστέρας που πίεσε τον Παναιτωλικό από το ξεκίνημα, άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Μουνάφο. Στη σέντρα που έκανε ο Κρέσπι, ο Μπαράλες με το κεφάλι έστρωσε την μπάλα στον σκόρερ, που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν επιθετικά κι έχασαν δύο ακόμη ευκαιρίες, όταν ο Κνετ εξουδετέρωσε σουτ του Ριέρα στο 9΄ και στο 13΄. Στο 23΄ κεφαλιά του Μπαράλες έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 30΄ ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε με προβολή από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Παναιτωλικός δεν είχε καμία τελική προσπάθεια στο πρώτο 45λεπτο και η πρώτη καλή ευκαιρία που δημιούργησε ήταν στο 52΄, όταν ο Ταχάρ μόνος από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα χέρια του Τσιφτσή.

Ο Αστέρας απάντησε στο 58΄ με μακρινό δυνατό σουτ του Κρέσπι που απομάκρυνε δύσκολα ο Κνετ και στο 66΄ με κεφαλιά του Λουίς Φερνάντεθ που έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Το 2-0 για την ομάδα της Τρίπολης έκανε όμως λίγο αργότερα (69΄) ο Λ. Φερνάντεθ, ο οποίος από πάσα του Μπαράλες και αφού απέφυγε τον Μαλή, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή για να νικήσει τον Κνετ.



Οι συνθέσεις:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνιο, Άλβαρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο (77΄ Μπελόκ), Σίτο (61΄ Καπίγια), Ριέρα (61΄ Λουίς Φερνάντεθ), Κρέσπι (89΄ Αλί Μπαμπά), Μπαράλες.

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Λιάβας, Κωνσταντόπουλος (82΄ Τζανακάκης), Μαλής, Ντάλσιο, Αρσούρα (63΄ Τσιγγάρας), Ταχάρ (82΄ Γιάκολις), Μανθάτης (68΄ Αριγίμπι), Μάζουρεκ, Ντίας, Βέργος (63΄ Ματσόλα).