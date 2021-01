Κόσμος

Ινδονησία: δεκάδες νεκροί από τον ισχυρό σεισμό

Χιλιάδες οι άστεγοι, μετά την ισχυρή δόνηση. Συνεργεία διάσωσης ανέσυραν εγκλωβισμένους απο τα χαλάσματα.

Σε τουλάχιστον 56 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την νήσο Σουλαουέσι, στην Ινδονησία, ανέφερε σήμερα η κρατική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών σε νεότερο απολογισμό της.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής τόνισε πως 826 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 189 νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Νωρίτερα χθες τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν σήμερα τουλάχιστον 10 επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα στη Σουλαουέσι. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους κατοίκους, στο δυτικό τμήμα της Σουλαουέσι, που είχε πληγεί το 2018 από έναν πολύ ισχυρό σεισμό και ένα καταστροφικό τσουνάμι.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.