Κοινωνία

Πανελλαδικές: Όλες οι αλλαγές για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο

Τι θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις φέτος αλλα και το 2022. Η διαδικασία υπολογισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Νέα δεδομένα για τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση «φέρνει» το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. Αν και δεν πρόκειται για αλλαγές στον τρόπο πραγματοποίησης των εξετάσεων αυτών καθ'εαυτών, σε συνδυασμό όμως με τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από προηγούμενα νομοσχέδια και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, προκύπτουν εύλογες απορίες για το τι θα ισχύσει εν τέλει για τις φετινές Πανελλαδικές και τι για εκείνες της επόμενης χρονιάς.

Από φέτος (Πανελλαδικές 2021), το σύστημα εξετάσεων είναι ενιαίο και θα αφορά όλους τους υποψηφίους. Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι η χρονιά ήταν μεταβατική και έτσι υπήρχαν υποψήφιοι που έδιναν με το «παλαιό» και άλλοι που έδιναν με το «νέο» σύστημα.

Παρακάτω, ακολουθούν ομαδοποιημένα τα ισχύοντα για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις και για εκείνες του 2022. Με επιφύλαξη, ωστόσο, των όσων περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, καθώς υπάρχει πιθανότητα επεξεργασίας των εν λόγω διατάξεων μέχρι την ψήφισή του στη Βουλή.

Τι θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Οι υποψήφιοι, ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα (4). Επιπλέον των μαθημάτων αυτών, είναι τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικές δεξιότητες) και οι πρακτικές δοκιμασίες (για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ).

Δύο μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Παιδείας. Αναλυτικότερα:

Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) συντελεστή βαρύτητας έχουν τα Αρχαία Ελληνικά (1,3) και η Ιστορία (0,7).

Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), συντελεστή βαρύτητας έχουν τα Μαθηματικά (1,3) και η Φυσική (0,7).

Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής), συντελεστή βαρύτητας έχουν η Βιολογία (1,3) και η Χημεία (0,7).

Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), συντελεστή βαρύτητας έχουν τα Μαθηματικά (1,3) και η Οικονομία (0,7).

Επιπλέον, από φέτος θα ισχύσει ο νέος τρόπος καθορισμού των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα. Με βάση το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον επόμενο μήνα προκειμένου να ισχύσει άμεσα, θα θεσπιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Η διαδικασία υπολογισμού της ΕΒΕ θα έχει ως εξής:

Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

Για παράδειγμα, εάν ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι 11/20 και το πανεπιστημιακό τμήμα έχει ορίσει το Χ% στο 90% του ΜΟ, η ΕΒΕ για το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι 9,9.

Σημειώνεται, ότι από το υπουργείο θα είναι καθορισμένο το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ), μέσα στο οποίο θα μπορεί να κινηθεί η επιλογή του κάθε τμήματος.

Χρονολογικά, αρχικά το κάθε τμήμα θα ορίζει το ποσοστό Χ% πριν από τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έχοντας υπ' όψιν στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που θα έχουν δοθεί από το υπουργείο στα πανεπιστήμια νωρίτερα. Στη συνέχεια, θα βγαίνουν οι βαθμολογίες των υποψηφίων και θα υπολογίζονται τα μόριά τους. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα ανακοινώνεται μετά την ανακοίνωση των επιδόσεων των υποψηφίων. Όσον αφορά στην υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, αυτή θα γίνεται μετά την ανακοίνωση της ΕΒΕ. Για την φετινή χρονιά δεν προβλέπεται αλλαγή στη διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού.

Ωστόσο, βάσει του προαναφερθέντος νομοσχεδίου, από φέτος θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού για όσους τελειόφοιτους ή υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα δημόσια ΙΕΚ. Η εισαγωγή θα γίνεται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου.

Τι θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Οι υποψήφιοι, ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα (4), με επιπλέον μαθήματα και πάλι τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Στις Πανελλαδικές 2022, όμως, θα αντικατασταθεί το μάθημα της Κοινωνιολογίας με εκείνο των Λατινικών, για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Επίσης, στις Πανελλαδικές 2022 θα ισχύουν και πάλι συντελεστές βαρύτητας, με τη διαφορά ότι -σύμφωνα με τα όσα αναμένεται να ψηφιστούν φέτος στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο- θα υπάρχει δυνατότητα σε κάθε τμήμα να ορίζει εκείνο ποια μαθήματα θα έχουν συντελεστή, καθώς και τη βαρύτητά του.

Η διαδικασία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα ισχύσει επίσης στις Πανελλαδικές 2022.

Ωστόσο, για την χρονιά αυτή θα ισχύσει για πρώτη φορά ο νέος τρόπος υποβολής Μηχανογραφικού, που περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην Α' φάση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό έχοντας περιορισμένο αριθμό επιλογών. Συγκεκριμένα, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και έως 20% οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α' φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β' φάση. Στη φάση αυτή, οι επιλογές των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα θα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α' φάση, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιλογών τους (με προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος).

Τέλος, και στις Πανελλαδικές 2022 θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού, για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ.