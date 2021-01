Πολιτική

Ενημέρωση Δένδια στα κόμματα για τα εθνικά θέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρίσιμες συναντήσεις, ενόψει του νέου γύρου διερευνητικών επαφών με την Τουρκία και των εξοπλιστικών προγραμματων.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. Δένδιας, θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου συναντήσεις με τους εκπροσώπους τους.

Οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα με την ακόλουθη σειρά:

11.00 ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατρούγκαλος

11.30 ΚΙΝΑΛ κ. Λοβέρδος

12.00 ΚΚΕ κ. Μαρίνος

12.30 Ελληνική Λύση κ. Μυλωνάκης

13.00 Μέρα 25 κα Σακοράφα

13.30 ΝΔ κ. Κουμουτσάκος

Οι συναντήσεις γίνονται στον απόηχο της έγκρισης της αγοράς των Rafale και της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο ϊόνιο, αλλά και ενόψει του νέου γύρου διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών να στέλνει νέα μηνύματα στην Άγκυρα, για τον διάλογο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναζητηθούν λύσεις μεταξύ των δύο πλευρών