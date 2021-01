Κοινωνία

Απαγωγή 10χρονης: Την πότισε με κόκα, την βίασε και την φωτογράφισε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταπέλτης το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την γυναίκα που κατηγορείται για την απαγωγή της μικρής.

Στοιχεία – σοκ περιλαμβάνονται στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης μέσω του οποίου αποφασίζεται η παράταση προσωρινής κράτησης για ακόμη 6 μήνες της γυναίκαςη οποία κατηγορείται για βιασμό και αρπαγή του 10χρονου κοριτσιού στην Θεσσαλονίκη, μια υπόθεση που είχε συνταράξει το πανελλήνιο.

Το θλιβερό και αποτρόπαιο περιστατικό διαδραματίστηκε πέρυσι τον Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 11-6-2020 και ώρα 13.15 στην Κάτω Τούμπα, όταν το ανήλικο κορίτσι επέστρεφε στην οικεία της από το σχολείο, μαζί με δυο συμμαθητές της. Τότε η 33χρονη κατηγορούμενη προφασίστηκε ότι κάτι είχε συμβεί στην μητέρα του κοριτσιού, την άρπαξε και αφού επιβιβάστηκαν σε ταξί, την οδήγησε στο σπίτι της στην Καλαμαριά. Εκεί, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει και η κατηγορούμενη, της έδωσε ένα ρόφημα, στο οποίο είχε ρίξει βενζοδιαζεπίνες και κοκαϊνη με αποτέλεσμα να της προκαλέσει καταστολή.

Τότε η 33χρονη, σύμφωνα πάντα με όσα είχε πει στην προανάκριση, την οδήγησε στο κρεβάτι και άρχισε να την θωπεύει. Βλέποντας όμως ότι η εξαφάνιση του κοριτσιού άρχισε να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, την έβαλε πάλι στο αυτοκίνητο της και την μετέφερε στην περιοχή απ’ όπου την έχει αρπάξει και στη συνέχεια την οδήγησε πεζή μέχρι το σημείο όπου βρισκόταν ένα πρατήριο καυσίμων. Οι κάμερες από τα γύρω καταστήματα κατέγραψαν τις παραπάνω κινήσεις και το υλικό προβλήθηκε σε ειδησεογραφικά sites και στα δελτία ειδήσεων.

Στη συνέχεια η 33χρονη πέταξε το κινητό της τηλέφωνο και προμηθεύτηκε ένα καινούριο κινητό με νέα κάρτα, όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών. Έπειτα μπήκε σε ένα ταξί με προορισμό την παραλία Κατερίνης όπου μίσθωσε ένα διαμέρισμα.



Από μαρτυρίες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον οδηγό ταξί, ο οποίος με τη σειρά του επιβεβαίωσε την μεταφορά της 33χρονης στην παραλία Κατερίνης. Ήταν θέμα χρόνου να συλληφθεί, κάτι που έγινε λίγο αργότερα όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν και την παρακολούθησαν σε κάθε της βήμα.

Η 33χρονη είχε προσπαθήσει να αλλάξει την εμφάνιση της για να μην γίνει αντιληπτή, ξυρίζοντας σχεδόν το κεφάλι της ενώ φορούσε συνεχώς μια μπαντάνα. Πριν την συλλάβουν, είχε προλάβει να καταστρέψει τον φορητό της υπολογιστή, ωστόσο το λαπτοπ κατασχέθηκε πριν προλάβει να το πετάξει στα σκουπίδια. Από εκείνη τη μέρα και μετά οι ειδικοί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να ανασύρουν όλα όσα είχε αποθηκευμένα στον άχρηστο πλέον υπολογιστή της. Φαίνεται πως η ίδια είχε προσπαθήσει να προκαλέσει φθορά και στον σκληρό δίσκο, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες των ειδικών να επαναφέρουν το χαμένο υλικό. Ήταν όμως σχεδόν βέβαιοι ότι η 33χρονη έκρυβε πολλά μυστικά μέσα στον υπολογιστή της, γι’ αυτό άλλωστε επιχείρησε να τον καταστρέψει αμέσως μόλις έμαθε ότι αναζητείται από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης της, πίστευαν ότι ο σκληρός δίσκος μπορεί να περιείχε τυχόν καταγεγραμμένο βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τις αποτρόπαιες πράξεις εις βάρος του 10χρονου κοριτσιού.

Το βούλευμα – καταπέλτης

Και να που 6 μήνες μετά, έρχεται το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με ημερομηνία έκδοσης 18/12/2020, να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτές τις ενδείξεις.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην 5η σελίδα του βουλεύματος, «Περαιτέρω, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, υπήρξαν βάσιμες ενδείξεις ότι η κατηγορούμενη παρήγαγε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθότι αφού αφαίρεσε τα ρούχα της ανήλικης, την έλουσε και έριξε λάδι στο σώμα της, στη συνέχεια της φόρεσε τα δικά της ρούχα και την έβαψε με μακιγιάζ στα χείλη και στα μάτια και άρχισε να την φωτογραφίζει με τρόπο ώστε, να προκαλείται γενετήσια διέγερση».

Και αμέσως παρακάτω αναφέρεται: «Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη καθότι την αφαίρεσε από την επίβλεψη των γονέων της, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες που είχαν ουσιώδη επίδραση στον οργανισμό της».

Μάλιστα από τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην ανήλικη ανευρέθηκαν στο αίμα και στα ούρα της οι ουσίες κοκαϊνη, βενζουλεκγονίνη και αλπραζολάμη (ναρκωτική ουσία του φαρμακευτικού σκευάσματος Xanax, ενώ σύμφωνα με την από 6/8/2020 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης κατά την εξέταση ανάλυσης DNA αποσταλέντος πειστηρίου ( ερωτικού βοηθήματος) ανευρέθη ο γενετικός τύπος τόσο της ανήλικης παθούσας όσο και της κατηγορούμενης.

Στις 27 Νοεμβρίου 2020 ο αντιεισαγγελέας Πλημμελειοδικών λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία, όπως και το γεγονός ότι η 33χρονη προσπάθησε να διαφύγει όταν έμαθε ότι η αστυνομία αναζητούσε την ίδια και το 10χρονο κορίτσι, πρότεινε να συνεχιστεί η προσωρινή κράτηση της στο σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών στον Ελεώνα Θηβών όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Από την αξιολόγηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, το Συμβούλιο έκρινε ότι η εν λόγω δικογραφία χρήζει περαιτέρω έρευνας καθώς προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής της 33χρονης κατηγορούμενης, ειδικότερα δε για τις κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες επιβλήθηκε η προσωρινή κράτηση, δηλαδή της αρπαγής ανηλίκου, με σκοπό να μεταχειριστεί ο δράστης τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, της γενετήσιας πράξης με ανήλικο παθόντα κάτω των 12 ετών, της πορνογραφίας ανηλίκου, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών με την μορφή της ανάμειξης ναρκωτικών σε ποτό προκειμένου να εισαχθεί σε ανθρώπινο οργανισμό. Για όλους τους παραπάνω λόγους το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσωρινή κράτηση της 33χρονης για έξι ακόμα μήνες, μέχρι την συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της.

Η συνήγορος Πολιτικής Αγωγής της οικογένειας της ανήλικης, Ανθούλα Ανάσογλου, σχολιάζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την συνέχιση της κράτησης της 33χρονης κατηγορούμενης, επισήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης με έμφαση τα αποτελέσματα από την προσπάθεια ανεύρεσης του σκληρού δίσκου στον φορητό υπολογιστή της κατηγορουμένης, τα οποία και θα ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση.



«Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η κατηγορούμενη δε διέπεται από κανένα "πνεύμα" συνεργασίας προς την ανακριτική Αρχή και δεν επέδειξε κανένα ίχνος μετάνοιας» πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για το κύκλωμα το οποίο υφίσταται, πίσω από τις ενέργειες της και χρηματοδότησε η φυγή της και προφανέστατα τη σιωπή της. Επισημαίνω δε ότι η κατηγορούμενη απέστειλε υπόμνημα προς την Ανακρίτρια για την αντίκρουση των ισχυρισμών της ανήλικης παθούσας και τα οποία διαφαίνεται ότι δεν άσκησαν καμία νομική επιρροή. Κάνω μια ύστατη ευχή και ζητώ από την κατηγορούμενη να συνδράμει στην πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, υπό το βάρος των κατηγοριών που της αποδίδονται και της επίγνωσης της βαθιάς πληγής στη ψυχή ενός αγγέλου, που πρέπει να κλείσει».

Αθώα δηλώνει η κατηγορούμενη

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο protothema.gr στις 27/10/2020, η 33χρονη κατηγορούμενη για την αρπαγή και τον βιασμό του 10χρονου κοριτσιού είχε υποστηρίξει ότι “δεν υπήρξε καμία σεξουαλική κακοποίηση στο ανήλικο κορίτσι” και πως οι συγκεκριμένες πληροφορίες ήταν ψευδείς. Η 33χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας στο οποίο να εμπλέκεται. Συγκεκριμένα, είχε πει:

«Αυτό το επινόησαν οι δικηγόροι της οικογένειας της 10χρονης. Αυτό με λύπηση και με κάνει να ανησυχώ που θέλουν να με βλάψουν για κάτι που δεν έχω πράξει. Είναι τερατώδες. Έχω μετανιώσει αληθινά που δεν επέστρεψα την ανήλικη στην οικογένεια της αμέσως. Ήθελα να νιώσω μητέρα. Έφταιγε ο πανικός ο φόβος μου που με αναζητούσε η Αστυνομία και η χρήση Ναρκωτικών αλλιώς θα φερόμουν διαφορετικά, πιο λογικά».

Κλείνοντας, ζήτησε συγνώμη «από την ανήλικη και από την οικογένειά της», ζητώντας από την κοινωνία να την κρίνει με επιείκεια. «Δεν το ήθελα συνέβη. Θέλω να επανορθώσω. Να λογοδοτήσω για τις πράξεις μου χωρίς υπερβολές. Αγαπώ τα παιδιά υπερβολικά» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μόνο που της έκανε, ήταν να την κάνει μπάνιο να είναι καθαρή και να της δώσει καθαρά ρούχα».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης της, Βασίλειος Νουλέζας, τόνισε ότι «η υπόθεση της 33χρονης που υπερασπίζομαι δικαιολογητικά συγκλόνισε την κοινή γνώμη εξαιτίας των κατηγοριών που της αποδίδονται και του τρόπου τέλεσης των αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χρήση ναρκωτικών σε ανήλικη έστω και για να την αφυπνίσει είναι πρωτόγνωρη για τα ποινικά χρονικά. Θα αποδειχθεί όμως στο ακροατήριο κάτω υπό ποιες συνθήκες ενήργησε αν είχε ψυχική και πνευματική διαύγεια καθαρότητα και ηρεμία που της καθιστά λόγω της χρήσης ναρκωτικών ελαττωμένου καταλογισμού. Είναι σαφής η διάταξη του Ποινικού Κώδικα. Στην περίπτωση της ακούστηκαν υπερβολές περί δήθεν κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας που δεν υπάρχει».

Πηγή: protothema.gr